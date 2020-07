Le anticipazioni di Beautiful delle puntate che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 13 a venerdì 17 luglio annunciano la morte di un personaggio. A uscire definitivamente di scena, portando nella tomba il segreto del dottor Reese Buckingham, sarà la povera Emma. Brooke e Ridge continueranno ad avere opinioni contrastanti riguardo a Thomas mentre quest’ultimo confesserà alla giovane Hope Logan di amarla.

Thomas bacia Hope nelle prossime puntate di Beautiful

Durante le puntate di Beautiful della prossima settimana vedremo Xander e Zoe litigare ancora una volta per via delle differenti opinioni: il cugino di Maya vorrebbe che la verità sullo scambio di culle venisse a galla, mentre la modella preferirebbe tenere il segreto.

Mentre Ridge e Brooke si ritroveranno a discutere del rapporto che si è instaurato tra Thomas e Hope, in uno studio della Forrester Creations, il padre di Douglas confesserà a Hope di essere profondamente innamorato di lei. In seguito alla dichiarazione d'amore, Thomas la bacerà con passione e la giovane Logan non si ritrarrà.

Emma corre da Hope per dirle la verità su Beth

Emma, dopo aver assistito per pura casualità alla discussione tra Xander e Zoe, avrà intenzione di fiondarsi da Hope per vuotare il sacco e portare alla luce la verità sullo scambio di culle. Thomas, per timore che Hope possa tornare con Liam qualora dovesse scoprire che la loro figlia è viva, cercherà di far tenere la bocca chiusa a Emma.

Tra i due ragazzi scoppierà un violento diverbio e qualcun altro ascolterà l'intera discussione. In seguito, Thomas perderà la ragione e minaccerà pesantemente Emma. La ragazza non si farà intimorire da lui e si precipiterà a casa di Hope.

Thomas non soccorre Emma

Gli spoiler di Beautiful inerenti le puntate in onda fino al 17 luglio rivelano che per Emma le cose non finiranno bene.

Dopo aver discusso animatamente con Thomas, la ragazza prenderà la sua auto e cercherà di raggiungere Hope per raccontarle finalmente tutta la verità sulla piccola Beth. Se Zoe non nasconderà la paura di finire in prigione, Xander apprezzerà la decisione di Emma.

Durante il viaggio verso la casa di Hope, una macchina spunterà dal nulla facendo uscire fuori strada l'auto di Emma.

La nipote di Justin precipiterà in fondo a un dirupo e nessuno la soccorrerà, nemmeno Thomas che si troverà ad assistere alla scena. Nel frattempo, del tutto ignaro del gesto mostruoso commesso da Thomas, Ridge tenterà di convincere Hope che suo figlio è l’uomo giusto per lei. Mentre Xander e Zoe informeranno Florence che Emma sta per dire a Hope tutta la verità sullo scambio di culle, Justin apprenderà che sua nipote ha perso la vita in un incidente stradale. Distrutto, l’avvocato Barber si sfogherà con il suo migliore amico Bill.