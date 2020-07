Giulia Quattrociocche avrebbe un nuovo amore e sarebbe in attesa di un bambino. La 28enne romana è stata tronista di Uomini e donne durante la stagione 2019/2020. Al termine del suo percorso aveva scelto il corteggiatore Daniele Schiavon, ma poi le cose tra di loro non erano andate per il verso giusto.

Giulia Quattrociocche potrebbe essere incinta

Nella giornata di domenica 5 luglio, la pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover ha pubblicato una Stories nella quale Lorenzo Pugnaloni, titolare dell'account social, ha scritto il seguente messaggio: "Ragazzi vi ricordate di Giulia Quattrociocche? Lei convive con un uomo da tempo ed è incinta.

Auguri Giuli".

L'ex protagonista del dating show di Maria De Filippi non ha mai fatto un grande uso dei social e non ha rilasciato ancora alcuna dichiarazione in merito. D'altronde, dopo la fine della sua storia d'amore con Daniele Schiavon, si è eclissata dal web.

L'annuncio della rottura fra Giulia e Daniele era stata data dall'ex corteggiatore che nel mese di marzo aveva dichiarato: "Le cose non sono andate, non c'è stato nessun tradimento, più che altro ci sono state tante circostanze che ci hanno allontanato". Tra i motivi che avrebbero portato alla separazione tra i due, ci sarebbe anche la gelosia. A tal proposito, Schiavon aveva chiarito: "Le persone pensano che se uno va a ballare vuole tradire.

Quando manca la fiducia purtroppo non si può fare nulla. Io non facevo niente di male".

Sara Affi Fella è in dolce attesa

In attesa di eventuali conferme sull'indiscrezione che vorrebbe Giulia Quattrociocche in dolce attesa, un'altra ex tronista di Uomini e Donne sta portando avanti già da qualche mese la sua gravidanza.

Si tratta di Sara Affi Fella che aspetta un maschietto dal fidanzato Francesco Fedato. La 24enne partorirà in autunno, ma il nome del nascituro non è stato ancora scelto.

Il figlio di Sara dovrebbe nascere a ottobre, e probabilmente il parto avverrà in Piemonte. Affi Fella infatti si è trasferita nel nord Italia per essere più vicina al compagno che gioca a calcio in Serie C, nella squadra di Gozzano.

L'amore fra Sara e Francesco è sbocciato ormai da qualche mese, e l'influencer ha trovato con il calciatore la stabilità che cercava. Dunque, per l'ex tronista si tratta di un nuovo inizio dopo le polemiche che l'avevano travolta in seguito alla sua partecipazione al trono classico di Uomini e Donne.