Mancano pochi giorni all'uscita del numero di Uomini e donne Magazine contenente la prima intervista di Ida Platano sulle voci di crisi che circolano su lei e Riccardo Guarnieri. In questi giorni, però, potrebbe essere stato il cavaliere a fornire un'anticipazione su quello che è successo con la fidanzata. Il pugliese ha partecipato al battesimo della piccola Bianca, figlia di Sossio e Ursula, e della dama con la quale fa coppia non c'era traccia né alla cerimonia né alla festa.

Ida e Riccardo ancora lontani dopo Uomini e Donne

Sembrerebbe praticamente confermata la rottura tra Ida e Riccardo di Uomini e Donne.

Dopo che il magazine ufficiale del programma ha anticipato che venerdì prossimo sarà pubblicata la prima intervista della Platano sulla sua chiacchierata storia d'amore, è stato Guarnieri a fornire qualche spoiler ai curiosi.

Domenica 5 luglio, infatti, in Puglia c'è stato il battesimo di Bianca Aruta, la bimba nata dall'amore tra Sossio e Ursula del trono over. Tra gli invitati alla cerimonia e al party successivo, c'era anche il cavaliere col quale l'ex calciatore ha avuto parecchie discussioni in passato, ma che oggi è un suo caro amico.

Il personal trainer, infatti, ha posato sorridente sia accanto a Ursula Bennardo che con in braccio la figlia della coppia formatasi nel dating show di Canale 5, ma ha fatto tutto questo da solo.

La dama bresciana, infatti, non ha preso parte alla giornata di festeggiamenti, ma non è chiaro se non l'ha fatto perché non è stata invitata oppure perché ha preferito stare lontana dal fidanzato con il quale è in crisi da tempo.

Riccardo e Sossio complici dopo le liti a Uomini e Donne

È stata una partecipazione da single quella di Riccardo al battesimo della piccola Bianca: sono tante, infatti, le foto che circolano sui social network dell'evento al quale il pugliese ha preso parte dopo mesi in cui non si faceva vivo.

Da quando è rientrato nella sua città dopo la quarantena (condivisa con Ida a Brescia), il cavaliere di Uomini e Donne ha fatto perdere le sue tracce su Instagram: per più di due mesi, infatti, il personal trainer non ha pubblicato foto o storie e non ha messo nessun "mi piace" ai post della compagna.

Il fatto che ieri la Platano non abbia presenziato al party della bimba di Sossio e Ursula, potrebbe essere la conferma alle voci che la vorrebbero lontanissima dal fidanzato.

Mentre la dama postava sul suo profilo foto e video della giornata di coccole che si è concessa col figlio Samuele, Guarnieri posava sorridente al fianco di Aruta, confermando che la loro amicizia si è consolidata parecchio dopo che i riflettori di Canale 5 si sono spenti.

Attesa per l'intervista di Ida a Uomini e Donne magazine

Per sapere se Ida e Riccardo si sono davvero lasciati come sembra, si dovrà aspettare ancora qualche giorno. È prevista per venerdì 10 luglio l'uscita del numero di Uomini e Donne magazine contenente le prime dichiarazioni della dama del Trono Over sul suo chiacchierato rapporto.

Pochi giorni fa, però, la rivista di Gossip ha regalato una piccola anticipazione ai suoi lettori di quello che sarà reso noto alla fine di questa settimana.

Tra le tante cose che la parrucchiera ha raccontato in esclusiva, spicca la seguente affermazione: "Parlare degli ultimi tre mesi che abbiamo vissuto sarebbe impossibile, nonché per me molto doloroso ripercorrerli nel dettaglio".

Sono bastate queste poche parole ad alimentare i sospetti sull'ennesima rottura tra i due protagonisti del dating show, quelli che per almeno un paio d'anni hanno monopolizzato intere puntate della versione "senior" di U&D e regalato alti ascolti con il loro infinito tira e molla.