Arrivano le nuove anticipazioni della soap opera turca DayDreamer - Le ali del sogno, interpretata dall'amatissimo Can Yaman già protagonista l'anno scorso di Bittersweet - Ingredienti d'amore. Le seguenti trame fanno riferimento alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 6 al 10 luglio, tutti i giorni su Canale 5.

Le vicende di questa settimana gireranno tutte intorno ai sensi di colpa che Sanem avrà nei confronti di Can, all'incontro fra Sanem e Polen, alla nuova iniziativa lavorativa di Nihat, alla scelta di Ceycey di assumere Aylin come sua dipendente personale e alla fine del viaggio di Layla ad Ankara.

Sanem vuole dare le dimissioni

Le anticipazioni di DayDreamer ci segnalano che Sanem si renderà conto di non riuscire più a gestire la situazione che si è venuta a creare fra lei e Can. Confusa e indecisa sul da farsi, la giovane si recherà da Emre e minaccerà di dimettersi dal suo posto di lavoro se lui le impedirà di raccontare tutta la verità a Can. Quest'ultimo, nel frattempo, scoprirà che è stata proprio Sanem a ideare l'intera campagna pubblicitaria che loro si apprestano a realizzare. A quel punto, Can inizierà a considerare l'idea di inserire anche Aylin nel gruppo creativo.

Polen si trasferisce nella villa di Can

Più tardi, Sanem sarà colta dai sensi di colpa nei confronti di Can e deciderà di recarsi a casa sua per raccontargli tutta la verità e le ragioni per cui gli ha mentito.

Giunta a casa del giovane però, Aydin non troverà il suo amato ma la fidanzata Polen. Nel frattempo, il proprietario di un'azienda, Levent, si rivolgerà a Can per promuovere i prodotti organici che produce. Alla fine, infatti, l'uomo deciderà di raggiungere il proprio scopo utilizzando una linea promozionale ideata da Sanem.

La drogheria passa nelle mani di Mevkibe

Nihat si renderà conto di essere stanco di comportarsi da casalingo a tempo pieno e deciderà di rimettersi in gioco aprendo un negozio di kofte vegane. A quel punto, l'uomo comunicherà le sue intenzioni a Muzzafer per poi chiedere aiuto anche ad Osman. Nel frattempo, Mevkibe si prenderà carico della gestione della drogheria.

Ceycey deciderà di assumere Aylin come consigliera personale per migliorare lo stile e la qualità della sua vita. Aylin chiederà a Can di convincere Emre a darle un'altra possibilità. Il giovane accetterà di aiutare la sua rivale e riuscirà a persuadere il fratello a ritornare con lei. Leyla farà ritorno a Istanbul dopo aver trascorso un breve soggiorno ad Ankara. Giunta in città, la giovane scoprirà che entrambi i suoi genitori hanno abbandonato le loro vecchie occupazioni lavorative per trovarsene delle nuove.