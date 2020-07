La terza stagione della Serie TV I Bastardi di Pizzofalcone va in onda nel 2021. L'Ufficio Stampa Rai ha rilasciato la trama ufficiale pubblicata sul palinsesto. Lojacono e la sua squadra devono fare i conti con i sensi di colpa dei sopravvissuti al ''big bang'', che ha causato diverse vittime e molti feriti. La faccenda è complicata, essendo stati coinvolti nell'attentato, i Bastardi non possono far partire le indagini. L'intento comune sarà comunque quello di scovare i responsabili. Come fare?

Le anticipazioni ufficiali de I Bastardi di Pizzofalcone 3 raccontano che Lojacono agirà su due fronti.

Se da un lato sarà impegnato a fronteggiare la crisi emotiva di chi è scampato al ''big bang'', dall'altro decide di indagare di nascosto, mettendosi in pericolo. L'arrivo di Elsa farà crollare ogni equilibrio. Di seguito, la trama dettagliata.

I Bastardi di Pizzofalcone 3 con Alessandro Gassmann nel 2021 sulla Rai

La serie Tv poliziesca tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni e per la regia di Monica Vullo torna sulla Rai con la terza stagione. Le avventure della squadra di Lojacono ripartono nell'esatto momento in cui è scoppiato l'ordigno di fronte al ristorante di Letizia. Era una giornata di festa, nessuno poteva immaginare quello che sarebbe successo.

L'esplosione ha causato vittime e feriti.

Lojacono si è salvato, ma deve pensare allo stato d'animo di chi ha perso amici e persone care. Non solo. I sopravvissuti si sentono in colpa per non essere stati capaci di evitare il peggio. Nella squadra cala un velo di malinconia, tutti sono contro tutti. Chi ha piazzato quel maledetto ordigno e soprattutto per quale oscuro motivo?

Elsa Martini è il nuovo commissario

Nella terza stagione della serie Tv I Bastardi di Pizzofalcone, Lojacono ha un compito difficile: far fronte alla crisi emotiva della sua squadra, sopravvissuta al ''big bang''. Gli equilibri già precari vengono scombussolati dall'arrivo di Elsa, un commissario con un passato oscuro.

La donna è stata dichiarata innocente nel corso di un processo per la morte di un criminale. Tuttavia, pare che la misteriosa Martini abbia giocato sporco. Tra dubbi, sospetti e retroscena a cui dare un senso, la squadra di Pizzofalcone non si arrende e continua a lavorare su casi di una Napoli disperata e disillusa, spesso con metodi non proprio consoni.

Lojacono agisce nell'ombra nella terza stagione de I Bastardi di Pizzofalcone

La squadra di Lojacono è costretta a indagare di nascosto per scoprire il responsabile del ''big bang''. Il commissario si troverà a lavorare con Elsa Martini che, fin dall'inizio, mostrerà di non essere proprio limpida. La donna, volitiva e decisa ad arrivare alla verità, metterà in difficoltà il commissariato.

I Bastardi di Pizzofalcone 3, in programmazione sulla Rai per il 2021, non è l'unica serie Tv rinnovata. Tra le varie conferme anche l'Allieva con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale, Che Dio Ci Aiuti 6, Il Paradiso delle Signore 5 e Il Commissario Montalbano. Interessanti le nuove proposte, in primis la fiction dedicata alla scienziata Rita Levi Montalcini con protagonista Elena Sofia Ricci.