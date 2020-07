Sulla rete ammiraglia Mediaset continua ad andare in onda la soap opera Daydreamer - Le ali del sogno, che non smette di incuriosire i fan. Nelle puntate in programma dal 3 al 7 agosto, Sanem Aydin (Demet Özdemir) e Can Divit (Can Yaman) si comporteranno come due innamorati sotto lo sguardo di Emre (Birand Tunca). Quest’ultimo dopo aver osservato di nascosto il fratello e l’aspirante scrittrice, non farà fatica ad accorgersi della loro forte complicità.

Il figlio minore di Aziz non starà per niente tranquillo, poiché temerà che la sorella di Leyla possa svelare al fotografo di aver agito ai danni della Fikri Harika su sua richiesta.

Daydreamer, spoiler fino al 7/08: Emre preoccupato, il sospetto di Mevkibe

Nel corso degli episodi che il pubblico italiano seguirà da lunedì 3 a venerdì 7 agosto dalle ore 14:45 alle 15:35 circa, la storia d’amore di Can e Sanem turberà parecchio Emre. Quest’ultimo quando vedrà suo fratello sempre più preso dall'aspirante scrittrice, avrà il timore che possa apprendere che la stessa ha lavorato per lui per favorire l’agenzia di Aylin. Nel contempo quest’ultima progetterà uno dei suoi diabolici piani per mettere in cattiva luce la sorella di Leyla agli occhi del fotografo. Sanem durante la notte si recherà a casa di Osman e Ayhan per fargli sapere quanto accaduto tra lei e Can.

Il giorno seguente, nell'abitazione della secondogenita degli Aydin ci saranno i preparativi per il catering per la troupe che dovrà girare lo spot realizzato dalla giovane.

In ufficio Deren comunicherà a Sanem che farà uno stage all'interno dell’agenzia come copywriter: questo annuncio scatenerà la furia di Ceycey. Intanto Aysun disperata per il fatto che Muzaffer sia distante da lei a causa del servizio militare, confiderà a Melhat e Mevkibe di essersi messa in società con Cakal Ishan.

Successivamente anche se ci saranno dei problemi di budget verrà montato il set per le registrazioni dello spot scritto da Sanem, non appena quest’ultima diventerà anche stagista della Fikri Harika. A questo punto Mevkibe sospetterà che la sua figlia minore abbia estinto il debito contratto da lei e suo marito con il denaro di Can.

Il figlio minore di Aziz delude Leyla, Sanem litiga con Can

Aylin si recherà da Melahat per fare la manicure, ma in realtà il suo obiettivo sarà quello di fare delle indagini sul passato di Sanem per screditarla. Quest’ultima e il primogenito di Aziz all'oscuro delle cattive intenzioni della loro rivale, faranno di tutto per vivere dei momenti di tenerezza. La sorella di Leyla mentre girerà la pubblicità nel suo quartiere con il ruolo di attrice e regista deciderà di far recitare Deren, Ayhan, e Aylin. Nihat e Mevkibe consiglieranno a Sanem di allontanarsi da Can, dopo averle fatto notare di averlo visto intrattenersi con le modelle russe. Leyla non appena esulterà di gioia per essere stata invitata a pranzare con Emre in un locale lussuoso, rimarrà nuovamente delusa.

I signori Aydin quando Can cercherà di fargli capire di aver intrapreso una relazione con Sanem, apprenderanno soltanto che loro figlia ha baciato il proprio capo sulla guancia.

In seguito Nihat dopo aver fatto intendere alla moglie di essersi dimenticato del loro anniversario, le scriverà una poesia per sorprenderla. L’aspirante scrittrice finirà per discutere con Can, quando si occuperà del suo primo testo come copywriter poiché tutte le sue proposte non verranno accettate. Nonostante ciò il fotografo si recherà lo stesso a casa della propria amata per non mancare all'anniversario di matrimonio di Nihat e Mevkibe: durante i festeggiamenti si verificherà un inconveniente.