L'Ufficio Stampa Rai ha reso note le anticipazioni ufficiali delle nuove puntate della soap Il Paradiso delle Signore 5, in onda a partire da settembre. Tante le novità e i nodi da sciogliere rimasti in sospeso nei precedenti episodi. Umberto è angosciato per la sorte di Adelaide che, dopo aver sposato Achille Ravasi, non ha più dato notizie di sé. Cosa sarà successo?

Si scoprirà l'esito dell'operazione chirurgica alla quale si è sottoposto Federico in Svizzera. La notizia sorprenderà tutti i suoi cari. Il destino cambierà il piano machiavellico di Ludovica Brancia, pronta a farsi sposare da Riccardo dopo aver confessato di essere incinta.

Ebbene sì, Nicoletta e Margherita tornano a Milano. Un tuffo al cuore per il giovane Guarnieri.

Il grande magazzino vedrà poi il nascere di una nuova storyline che terrà con il fiato sospeso i telespettatori. Marta e Vittorio troveranno una bimba abbandonata davanti al Paradiso delle Signore e decideranno di adottarla. Un misteriosa donna però, si insinuerà nelle loro vite. Di seguito, le prime anticipazioni divulgate dalla Rai.

Il Paradiso delle Signore 5, le nuove anticipazioni della prossima stagione

L'attesa è finita, i telespettatori della seguitissima soap opera in onda su Rai 1 possono fare il contdown: le nuove puntate andranno in onda a partire dal mese di settembre in prima visione assoluta.

Intanto, l'Ufficio Stampa Rai ha reso note le prime, impedibili, anticipazioni.

Dove eravamo rimasti? Riccardo ha ritrovato l'amore con Angela dopo la dolorosa partenza di Nicoletta e Margherita. Tutto sembrava procedere per il meglio, fino a quando Ludovica, la sua ex fidanzata, non ha rivelato di essere incinta.

Una gravidanza tuttavia sospetta, visto che la giovane è stata vista parlare con un medico, facendo intendere che nasconda un segreto.

Adelaide ha spezzato il cuore di Umberto sposando Achille Ravasi, ma non ha resistito ai suoi reali sentimenti. Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle Signore, la contessa e Guarnieri hanno passato una notte d'amore che li ha uniti ancora di più.

Amore ritrovato anche per Celia e Luciano, ormai al capolinea con Silvia, rea di avergli nascosto che Federico non è suo figlio ma bensì di Umberto. Ed è proprio Federico che è rimasto vittima di un incidente, causandogli la perdita delle gambe. Il ragazzo però è partito per la Svizzera, carico di buone speranze.

Una scelta d'amore per Gabriella

Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 5, Gabriella dovrà riflettere sui suoi sentimenti e scegliere tra l'amore di Salvatore e di Cosimo. La soluzione ai suoi dubbi potrebbe essere Agnese, se solo si decidesse a consegnarle la lettera che le ha nascosto.

Intanto, Marta e Vittorio troveranno una neonata davanti al Paradiso delle Signore. Sola ed abbandonata, la bimba sembra essere stata messa di proposito sulla loro strada.

I due decideranno di adottarla, ma le cose non saranno semplici, specie dopo l'arrivo della sua madre naturale, che sarà presente nella vita dei coniugi conti come un'ombra minacciosa.

Federico torna a camminare e indaga su Luciano e Celia

Continuando con le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, si vedrà Federico carico di entusiasmo dopo l'esito positivo dell'operazione alle gambe al quale si è sottoposto in Svizzera. Tuttavia, il giovane capirà che c'è qualcosa che non va nel matrimonio dei genitori.

Federico inizierà così a sospettare che tra suo padre Luciano e la bella Celia ci sia una relazione. Silvia non saprà come reagire, consapevole anche del fatto che suo figlio non sa chi è il vero padre.

E' arrivato il momento della verità,

Nicoletta e Margherita tornano a Milano

Tutto è pronto per il matrimonio di Riccardo e Ludovica. Da uomo d'onore, Guarnieri senior non si è sottratto alle sue responsabilità davanti alla gravidanza di Ludovica. Ma siamo proprio sicuri che la perfida Brancia abbia detto il vero? I sospetti sul suo stato si faranno sempre più forti. A dare una mano al destino ci penserà un ritorno inaspettato. Come si legge dalle anticipazioni ufficiali Rai de Il Paradiso delle Signore, Nicoletta e Margherita tornano a Milano, destabilizzando ovviamente Riccardo.

La scoperta su Achille nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 5

Suspance per quanto riguarda la storia di Adelaide e Umberto.

Guarnieri, certo delle sue convinzioni, indagherà sul passato di Ravasi, scoprendo un retroscena noir. Preoccupato per la sorte di Adelaide, ora con il marito negli Stati Uniti, deciderà di partire immediatamente per salvare la donna che ama e che da troppo tempo non dà notizie di sé. Stando alle nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 5, verrà a galla il reale lato di Achille. Sarà una corsa contro il tempo quella che Umberto dovrà fare per tentare di riportare a casa la sua Adelaide.