La storia tra Ciavy e Valeria è giunta al capolinea e i due sono usciti separati da Temptation Island nel corso della terza puntata andata in onda ieri in prima serata su Canale 5. Dopo aver visto l'ennesimo video della fidanzata tra le braccia di Alessandro, il pr romano ha richiesto il falò immediato durante il quale i toni sono stati particolarmente accesi tanto che Filippo Bisciglia è stato costretto a intervenire. L'atteggiamento di Ciavy, atto a umiliare la sua ormai ex fidanzata, non è piaciuto al pubblico da casa che sui social ha cominciato a postare insulti rivolti all'uomo. Quest'ultimo è stato costretto a disattivare i commenti del suo profilo Instagram.

Valeria e Ciavy si dicono addio nella terza puntata di Temptation Island

Il falò di confronto anticipato richiesto da Ciavy c'è stato. Valeria infatti si è presentata al cospetto del fidanzato, con il quale ha avuto un infuocato faccia a faccia. Lei ha provato a spiegare le sue ragioni ma Ciavy non l'ha voluta far parlare tanto che Filippo Bisciglia è stato costretto a intervenire in difesa della giovane. Ciavy, nonostante l'intervento del conduttore, ha continuato a insultare Valeria e a umiliarla mentre lei di contro tentava di spiegare che negli ultimi due anni era stata rinchiusa in casa dal fidanzato, che non le lasciava la sua libertà. Inevitabile l'epilogo, con i due che hanno deciso di uscire separati dal viaggio in terra sarda.

Ciavy nel mirino del pubblico di Temptation Island per le umiliazioni a Valeria

Ciavy nel corso del falò anticipato, ha continuato a sminuire la ormai ex fidanzata e a dire che 'lui sarebbe uscito a testa alta', mentre lei 'sarà costretta a camminare con la testa abbassata', dopo essersi buttata tra le braccia del single Alessandro.

A quanto sembra, le parole di Ciavy sono state smentite da quanto avvenuto dopo la messa in onda della puntata, quando molti utenti si sono riversati sui social per commentare l'atteggiamento tenuto dal ragazzo nel corso del falò. Non sono mancati gli insulti, tanto che Ciavy è stato costretto a disattivare i commenti sul suo profilo Instagram.

Valeria e Alessandro continuano la conoscenza dopo Temptation Island?

Il confronto tra Ciavy e Valeria, secondo il pubblico di Temptation Island, ha visto uscire vincitrice quest'ultima. Dopo il termine del falò non è stato mandato in onda ciò che è successo ai due protagonisti, anche se in molti pensano che Valeria abbia rivisto il single Alessandro per decidere cosa fare della loro conoscenza. Il feeling nato tra i due potrebbe indurli a proseguire la frequentazione anche fuori da Temptation Island e, solo il tempo, dirà come realmente stanno le cose tra loro.

In attesa di ulteriori notizie su Valeria, Ciavy e Alessandro Basciano, si ricorda che su 'Witty tv' è possibile rivedere quanto accaduto nella scorsa puntata, compresi tutti i momenti salienti del falò di Ciavy e Valeria.