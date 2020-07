Il Paradiso delle Signore è pronto a tornare su Rai 1, gli attori hanno ripreso le registrazioni delle puntate.

Grande attesa per il futuro di Riccardo e Angela dopo la scoperta della gravidanza di Ludovica.

Guarnieri scoprirà che la ex fidanzata non ha detto la verità e emergerà un oscuro retroscena che cambierà per sempre la sua vita. Occhi puntati anche su Adelaide che, dopo aver sposato in fretta e furia Achille, aprirà gli occhi sull'uomo che le sta accanto. Ravasi non è chi dice di essere. Scenario aperto per Laura Parisi, la nuova Venere del Paradiso.

Arianna Montefiori, l'attrice che interpreta Laura nella soap Il Paradiso delle signore, ha intrattenuto i suoi tanti follower sul profilo ufficiale Instagram con una domanda che ha dato spazio alla fantasia, cogliendo l'occasione per regalare qualche anticipazione sulle prossime puntate.

Il Paradiso delle signore, riprese le registrazioni delle puntate

Manca davvero poco e finalmente i fan della soap opera ambientata a Milano negli anni Sessanta potranno vedere le puntate in prima Tv assoluta che chiuderanno la quarta stagione de Il Paradiso delle signore, in attesa della prossima, già confermata dal comunicato stampa Rai di qualche mese fa.

Arianna Montefiori, il volto di Laura, ha posto una domanda ai suoi follower sul profilo Instagram riguardo il futuro del suo personaggio: ''Secondo voi cosa accadrà?'', ha chiesto l'attrice.

Immediate le risposte, anche le più disparate. Secondo alcuni follower, Laura e Salvatore finiranno per innamorarsi e convolare a nozze, mentre per altri la Venere sceglierà la carriera lontana da Milano.

Arianna Montefiori ha detto di essere molto curiosa di sapere cosa accadrà al suo personaggio: ''Mi sto immaginando cosa accadrà, penso allo sviluppo della storia'', aggiungendo poi di non essere al corrente dello sviluppo delle trame: ''Le sceneggiature della soap Il Paradiso delle signore vengono scritte man mano'', ha infatti precisato.

Tutti i nodi vengono al pettine nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore

In una recente intervista, Arianna Montefiori ha svelato che nel corso delle nuove puntate della soap opera il passato di Laura verrà alla luce. Un passato non semplice, che sorprenderà i telespettatori. In effetti, della nuova Venere poco si sa, se non che lavorava come pasticciera e che ha un carattere piuttosto volitivo e determinato.

Inoltre, le anticipazioni delle nuove puntate della soap Il Paradiso delle Signore svelano che torneranno due personaggi femminili pronti a mettere pepe nelle trame, ovvero zia Ernesta e Flavia Brancia di Montalto. Quest'ultima potrebbe avere un legame con la storyline della gravidanza di Ludovica che, molto probabilmente, nasconde un inganno e molti punti interrogativi.