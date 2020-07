Torna l'angolo dedicato alle anticipazioni tedesche di Tempesta d'amore. La TV Soap, giunta alla sedicesima stagione, non smette di sorprendere gli spettatori con le sue intricate tematiche.

Le anticipazioni provenienti dalla Germania svelano che Franzi si avvicinerà molto a Steffen. Penserà di aver trovato una persona degna della sua fiducia, ma un'intervista per un giornale di gastronomia rovescerà le carte in tavola. Steffen si troverà a dover prendere una decisione molto importante che potrebbe ripercuotersi sul suo futuro e su quello della neonata azienda di sidro.

Tempesta d'amore, spoiler tedeschi: Steffen viene accusato di truffa

Nei prossimi episodi di Tempesta d'amore, Franzi non potrà fare a meno di avvicinarsi a Steffen. Complice la loro collaborazione per produrre sidro, passeranno sempre più tempo insieme e i problemi con Tim spingeranno la ragazza ad approfondire la conoscenza. Ai suoi occhi, Steffen apparirà come un giovane gentile e con la testa sulle spalle, ma la realtà non è sempre fedele alla prima impressione.

Le cose inizieranno a cambiare nel momento in cui una rivista gastronomica dimostrerà interesse per la nuova azienda di Franzi e Steffen. L'obiettivo sarà quello di intervistare i due giovani, ma le cose prenderanno una piega ben diversa.

Verranno poste delle domande scomode sulla ex azienda di Steffen e sul suo coinvolgimento in una truffa.

Anticipazioni tedesche dei prossimi episodi di Tempesta d'amore: Steffen parla a Franzi della truffa

Davanti al giornalista, Steffen non ammetterà la propria colpa, ma dopo sarà costretto a confessare tutto a Franzi.

Le dirà che la sua vecchia azienda era immischiata in traffici sporchi e che con i soldi ricavati da essi ha potuto dare vita alla piccola produzione di sidro.

Franzi non potrà credere alle proprie orecchie. Rimarrà sconvolta, ma avrà la forza di porre una condizione all'amato: l'unico modo per non far finire la loro relazione sarà quello di denunciare tutte le illegalità commesse dall'azienda precedente.

Steffen dirà immediatamente di sì, ma poco dopo emergerà una terribile scoperta: un ex collega è morto in circostanze ancora da chiarire.

Tempesta d'amore, trame tedesche: Franzi viene aggredita

Steffen, spinto dalla paura, si rimangerà la parola data e dirà a Franzi di temere ripercussioni causate da una sua possibile denuncia. La donna, dopo aver riflettuto, proporrà di far pubblicare tutto su una rivista indipendente.

Il piano andrà a buon fine, ma non ci vorrà molto per permettere alla vecchia azienda di capire chi ha rilasciato quelle dichiarazioni e per inviare un avvocato a Furstenhof. Quest'ultimo, chiamato Andreas Luber, creerà non poco scompiglio nella vita di Steffen. Farà di tutto per metterlo alle strette e arriverà anche ad aggredire Franzi.

Il suo obiettivo sarà quello di far capire al giovane produttore quanto sia precaria la sua posizione.

Fortunatamente, Franzi non riporterà lesioni gravi, ma Steffen verrà messo davanti a una decisione difficilissima: finire in bancarotta o assumersi la colpa delle azioni illegali della sua vecchia azienda.