Martedì 20 luglio su Rai 2 è stata trasmessa l’ultima puntata di Made in Sud. Per l'ennesima volta il comico Peppe Iodice ha deciso di stuzzicare Stefano De Martino, in merito ai pettegolezzi. Da quando il conduttore campano ha messo la parola fine al matrimonio con Belen Rodriguez, Peppe Iodice ha sempre cercato di stuzzicare il 30enne. Tuttavia in ogni caso Stefano De Martino ha sempre risposto in modo ironico ai pettegolezzi che lo hanno coinvolto e ha sempre bollato tutto come fake news.

La battuta di Stefano su Veronica Cozzani

Come di consueto nell’ultima puntata di Made in Sud, Peppe Iodice ha fatto uno sketch sui rumors che ruotano intorno a Stefano De Martino.

Il comico ha esordito: “È l’ultima puntata del talk poi inizierà un’estate rovente per te”. Successivamente Iodice ha tirato in ballo i pettegolezzi sul presunto riavvicinamento tra il danzatore partenopeo e Emma Marrone: “Stai ricicciando nel passato. Tutti i colori stai facendo, pure il Marrone?” A quel punto De Martino con tono ironico ha subito smentito le dicerie sul ritorno di fiamma con la cantante salentina.

In un secondo momento Iodice ha incalzato l’ex marito di Belen: “Mi ha chiamato la tua ex suocera 'Immacolata' Rodriguez”. De Martino con l’ironia che da sempre lo contraddistingue ha replicato: “Cambia il numero, senti a me”. Iodice ha affermato che la mamma di Belen gli avrebbe detto di ricordarsi del mutuo per l'appartamento di Milano.

In caso contrario Stefano sarebbe dovuto tornare a Torre Annunziata dalla sua famiglia. Non è chiaro se le affermazioni del 30enne riguardanti Veronica Cozzani siano arrivate con l'intento di mandare una frecciatina velenosa all'indirizzo della famiglia Rodriguez, oppure si sia trattata solamente di una gag.

Ricordiamo che tra i vari motivi ipotizzati sulla fine del matrimonio tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino si era parlato anche di alcuni dissapori tra famiglie. In più occasioni sarebbe stato detto che l'ex allievo del talent Amici non avrebbe gradito la costante presenza dei genitori di Belen.

La mamma di Belen smette di seguire De Martino su Ig

Veronica Cozzani ha smesso di seguire Stefano De Martino su Instagram. In un tempo come quello che stiamo vivendo in cui molti indizi provengono proprio dal web, il gesto della mamma di Belen Rodriguez non è affatto passato inosservato. Con tutta probabilità l'ex suocera del 30enne partenopeo potrebbe non volerne più sapere nulla dell'uomo che ha spezzato il cuore per la seconda volta alla sua prima figlia.

Al contrario Stefano De Martino nonostante l'addio con Belen, continua a seguire tutta la famiglia Rodriguez: dalla sua ex moglie, al fratello Jeremias e alla sorella Cecilia, per poi passare agli ex suoceri Veronica Cozzani e Gustavo.