Benjamin Mascolo attraverso il suo profilo Instagram ha ricordato un momento delicato della sua vita. Il cantante modenese ha affermato che sei anni fa è stato un paio di settimane in terapia intensiva, a causa di uno stile di vita sbagliato. Sulla scia di quanto dichiarato, il fidanzato di Bella Thorne ha confidato di avere cambiato radicalmente le sue abitudini.

Il ricordo di Benjamin

Benjamin Mascolo ha scelto di condividere una riflessione con i suoi fan. Tramite il suo profilo Instagram, il cantante dell'ex duo Benji e Fede ha raccontato un aneddoto legato alla sua vita privata. Sei anni fa Benjamin è stato ricoverato in ospedale e per due settimane è stato in terapia intensiva.

Il giovane ha fatto sapere di avere avuto uno stile di vita sbagliato per molto tempo, a causa delle troppe sigarette e non solo. Mascolo ha confidato che in quel momento la sua più grande paura era quella di perdere tutto ciò che aveva costruito. Una volta uscito dalla terapia intensiva, Benjamin ha dovuto fare i conti con gli strascichi della patologia dell'Istiocitosi polmonare: eccessiva perdita di peso, difficoltà nel parlare e camminare.

Sebbene Mascolo non abbia avuto alternative, il giovane ha subito deciso di cambiare il suo stile di vita e da quel momento non ha più toccato una sigaretta. Nel ricordare quei momenti, il fidanzato di Bella Thorne ha dichiarato su Instagram: "Cambiai radicalmente stile di vita, adottai abitudini sane e feci una promessa a me stesso".

L'artista modenese dopo avere ricordato il suo problema di salute, ha deciso di fare un appello ai giovani di oggi, affermando che nella vita si deve sempre cambiare in meglio soprattutto per se stessi e non per piacere agli altri.

Bella pronta a sposare Mascolo

Benjamin Mascolo sta vivendo un periodo d'oro.

Nonostante lo scioglimento del duo Benji e Fede i due cantanti sono rimasti molto amici e non è escluso che in futuro vi sia una reunion. Mascolo è sereno anche dal punto di vista sentimentale, con Bella Thorne l'amore va a gonfie vele.

Nei giorni scorsi, l'attrice statunitense ha lasciato intendere di essere pronta a sposare Benjamin Mascolo.

Bella sul suo profilo Instagram ha pubblicato un video in cui sfoggia un anello sull'anulare. Nella didascalia Thorne aveva lasciato intendere che a breve avrebbe ricevuto una proposta da parte della sua dolce metà. Chissà se Benjamin Mascolo e Bella Thorne, dopo essersi rivisti in Messico, non abbiano iniziato a parlare di un futuro come marito e moglie. La coppia è stata distante per cinque mesi a causa della pandemia da coronavirus, ma il loro amore anziché spegnersi è solo aumentato.