Lunedì 13 luglio su Rai 2 è stata trasmessa una nuova puntata di Made in Sud. Per l’ennesima volta il comico Peppe Iodice ha punzecchiato Stefano De Martino in merito ai presunti pettegolezzi Gossip. Il danzatore 30enne ha smentito in diretta televisiva il presunto flirt con Mariana Rodriguez.

Da quando Stefano De Martino ha lasciato Belen Rodriguez, sono numerosi i flirt che gli vengono attribuiti. Uno degli ultimi scoop sul 30enne è stato lanciato dal settimanale Chi: Stefano è stato avvistato in compagnia della venezuelana, per una gita in barca al largo del golfo di Napoli.

La gag con Peppe Iodice

Peppe Iodice da deciso di creare una rubrica ad hoc sui rumors che riguardano Stefano De Martino. Nella puntata di lunedì 13 luglio, il comico ha ironizzato sull’ultima paparazzata pubblicata dal settimanale diretto da Alfonso Signorini tra la 30enne e Mariana Rodriguez.

Il comico Iodice ha iniziato il suo intervento riprendendo le dichiarazioni di De Martino: “Se mi innamoro ve lo faccio sapere”. In un secondo momento il campano ha domandato al conduttore di Made in Sud: “Un’altra Rodriguez? Ma ti piace proprio questo cognome”. La replica del diretto interessato non ha tardato ad arrivare: “Non è vero niente”. A quel punto Peppe Iodice ha proseguito la gag con un’altra domanda a Stefano De Martino: “Ma perché non ti fidanzi con una bella napoletana?” Nel dichiarare di essere single, il 30enne partenopeo ha affermato: “Magari”.

Insomma, Stefano De Martino durante la diretta di Made in Sud non solo ha smentito il presunto flirt con la bella Mariana Rodriguez; ma ha anche ribadito di non essersi fidanzato. Al contrario di quanto dichiarato dall’ex allievo di Amici di Maria De Filippi, la modella venezuelana ha preferito la via del silenzio sulla vicenda.

Belen Rodriguez ironizza sui gossip

Nelle scorse ore, il presunto triangolo amoroso che ha coinvolto Belen Rodriguez, Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi è tornato a tenere banco.

La soubrette argentina ha postato su Instagram uno scatto in cui compariva un bouquet di viole. Ovviamente, il gesto della 35enne non è passato inosservato agli occhi dei follower più attenti.

Belen infatti, ha pubblicato la stessa foto che Dagospia ha utilizzato per lanciare la bomba di gossip sul duo De Martino-Marcuzzi.

Al momento non è chiaro il motivo del gesto della più grande di casa Rodriguez. Belen potrebbe avere semplicemente ironizzato sulle ultime voci di gossip. Nei giorni scorsi la modella aveva già scagionato l’ex marito di averla tradita con la collega Mediaset. Inoltre, la 35enne aveva affermato di essere in buoni rapporti con Alessia Marcuzzi.