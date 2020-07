Pamela Barretta è stata duramente attaccata sui social dopo aver pubblicato una foto con suo figlio. La dama di Uomini e Donne, nella giornata di martedì 14 luglio ha postato sul suo profilo Instagram due scatti con il figlio quasi ventenne e ha ricevuto alcuni insulti da parte degli hater. La Barretta non è stata in silenzio e ha risposto alle critiche. Qualche ora dopo, Giovanni Villa, ex cavaliere del parterre del dating show di Maria De Filippi, che da qualche settimana frequenta Pamela, ha pubblicato una frase in difesa della donna, ricordando che le critiche non devono scalfire chi le subisce.

Pamela Barretta risponde alle critiche

Pamela Barretta ha pubblicato due fotografie che la ritraggono seduta sul letto a Brindisi, con suo figlio diciannovenne. La didascalia scelta da Pamela è stata: ''La parte più bella di me''. Oltre ad aver ricevuto quasi 10.000 cuoricini di apprezzamento, la Barretta ha ricevuto qualche commento negativo sotto al post. Fra i commenti degli hater, una signora ha scritto una frase alla quale l'influencer ha risposto. La signora Michela ha pubblicato la seguente critica: ''Pensavo avessi dimenticato che sei mamma di uno splendido ragazzo, tra l'altro, pensa a stare più con lui che ad apparire''. Prontamente la Barretta ha risposto: ''Tu pensa alla tua vita se ne hai una.

Ricordatevi che la vita non è tutto ciò che si 'mostra' sui social e non lo farò per accontentare leoni da tastiera come te. Sciacquati la bocca perché stai puntando il dito con una persona che fa da madre e padre da 20 anni! Non mi devi dire quello che devo e non devo fare. Molto probabilmente vorresti la mia vita.

Guarda e rosica''.

Il video con lo sfogo di Pamela Barretta

Pamela Barretta, oltre ad aver risposto ai commenti degli hater sul suo profilo Instagram, ha anche pubblicato alcuni video sulle sue storie, in cui ha voluto dire la sua in merito alla questione. L'influencer ha affermato: ''Siete capaci di scrivere cattiverie anche sotto delle foto dove ci sono dei figli, dei bambini, dei ragazzi.

Mamma mia, fate pietà misericordia. A volte mi vergogno di essere donna. Siete proprio disumani. Mi fate davvero schifo. Avete una vita inutile, ma talmente inutile che state a guardare, a commentare e a sindacare quella degli altri. Quanto siete poverette''. La didascalia che la dama ha scelto per accompagnare le sue parole è stata: ''Mi fate pena. La cattiveria vi mangerà vivi''.

Giovanni Villa ha pubblicato una frase in difesa di chi viene criticato

Giovanni Villa, ex cavaliere del parterre di Uomini e Donne, starebbe frequentando Pamela Barretta da qualche settimana. Giovanni, dopo gli attacchi subiti su Instagram da Barretta, ha pubblicato sulle sue storie social un suo selfie, inserendo come didascalia una frase di Oscar Wilde che fa riferimento a chi viene criticato: ''Gli insulti sono come delle piume su un'incudine, non scalfiscono''.

Sembrerebbe quindi che Villa abbia voluto in qualche modo dare un sostegno a Pamela. La coppia non ha mai smentito né confermato i Gossip sulla loro possibile storia d'amore e si è mostrata recentemente in molte occasioni insieme. Durante un'intervista, rilasciata per il settimanale Uomini e Donne Magazine, Pamela ha descritto Giovanni utilizzando queste parole: 'È l'uomo giusto al momento sbagliato. È una persona seria, buona, presente, in questo periodo mi sta molto vicino e lo fa in maniera molto rispettosa''. Anche nell'ultimo weekend, la coppia si è recata a Capri, dove hanno trascorso qualche giorno in compagnia di alcuni amici che avevano partecipato qualche tempo fa al dating show di Canale 5.

Non resta che attendere un po' di tempo per capire se la storia fra la Barretta e Villa riuscirà ad avere il lieto fine.