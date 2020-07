La fine della storia tra Pamela Barretta e Enzo Capo si è consumata tra frecciatine social e accuse reciproche nel salotto televisivo di Uomini e donne. I due, infatti, sembravano intenzionati a formare una famiglia insieme ma poi sono intervenuti battibecchi e gelosie a decretare l'addio definitivo. Da qualche tempo, sul web si è diffusa la voce di una frequentazione tra l'ex dama del trono over e un altro volto noto del dating show di Maria De Filippi. Si tratta di Giovanni Villa, con il quale Pamela ha fatto anche una vacanza insieme, ma a detta di Pamela Barretta c'è ancora un blocco in lei che non le permette di vivere in modo spensierato una nuova love story.

Cosa c'è tra Pamela e Giovanni?

'L'uomo giusto al momento sbagliato', ha dichiarato Pamela parlando di Giovanni Villa. L'ex dama, dopo la foto pubblicata da Cristina Incorvaia su Instagram, ha voluto far chiarezza sulla sua situazione sentimentale rilasciando una breve intervista a Uomini e Donne Magazine. Infatti, lo scatto social vede la Barretta vicina a Giovanni Villa, che è stato un cavaliere del parterre del trono over. Per il momento, ciò che lega Pamela e Giovanni è solo una forte amicizia che li ha portati anche a fare una vacanza insieme ad altri amici, tra cui per l'appunto Cristina.

Pamela ha raccontato che lei e l'ex cavaliere si sentono tutti i giorni: Giovanni ha riscosso anche l'approvazione delle amiche di Pamela Barretta, la quale però ha confessato di sentirsi bloccata e non pronta per intraprendere una nuova relazione.

D'altra parte la recente rottura con Enzo l'ha colpita non poco visto che lei ha affermato di aver vissuto intensamente la sua storia nella quale aveva riposto grandi speranze.

Pamela delusa dalla fine della storia con Enzo Capo

Dal canto suo Giovanni, che Pamela ha descritto come un uomo onesto e rispettoso nella sua intervista, sta rispettando i tempi di Pamela.

Non è escluso che alla fine la loro amicizia possa sfociare in qualcosa di più forte poiché Pamela Barretta ha dichiarato che l'ex cavaliere di Uomini e Donne possiede tutte le caratteristiche che lei da sempre cerca in un possibile compagno. Pamela però ha aggiunto che teme fortemente di soffrire ancora: è ancora troppo fresca la delusione che Enzo le ha inflitto.

Non è stato reso noto dall'ex dama se alla ripresa delle registrazioni del trono over, che solitamente iniziano tra la fine di agosto e l'inizio di settembre, sarà presente in studio nel parterre femminile. Giovanni sarà capace di far capitolare la bella Pamela? In attesa di nuove interviste e dichiarazioni, ai fan della donna non resta che seguire il suo profilo social per saperne qualcosa di più.