Pamela Barretta è single da metà aprile, da quando la sua relazione con Enzo Capo, conosciuto all'interno di Uomini e Donne è terminata. Durante questi giorni in vacanza a Capri, ha rilasciato un'intervista per l'account Instagram fralof. Nel corso della chiacchierata con il proprietario della pagina, Pamela ha risposto ad alcune domande riguardo l'amore, ha lanciato qualche frecciatina ai suoi ex fidanzati e ha parlato dei suoi sogni.

Pamela Barretta dopo i due 'bluff' è cambiata

Pamela Barretta ha risposto ad alcune domande in merito all'attenzione mediatica sulla sua vita privata, in particolar modo ha risposto come affronta l'essere da tempo al centro dei Gossip.

La dama ha detto che vive queste situazioni con il sorriso, aggiungendo: ''Chi non ci vuole, non ci merita''. Ad una domanda sull'amore, ha divagato con l'intervistatore, dicendo: ''Cos'è l'amore?''. Uno dei più grandi sogni di Pamela è quello di sposarsi con l'abito bianco, anche per rendere felice sua mamma. Dopo che il ragazzo che conduceva l'intervista ha detto: ''Speriamo sia la volta giusta quest'anno'', la Barretta si è tolta dei sassolini dalle scarpe in merito agli ex fidanzati: ''Questi bluff. Ho preso due bluff, mi hanno anche un po' cambiata. Ora sto molto più attenta, vado con i piedi di piombo. Li' c'e' gente che va li' solo per visibilità, che è disposta a tutto, altro che amore, pero' io li smaschero sempre'', definendosi alla fine 'detective'.

Per il momento Pamela Barretta non tornerà a Uomini e Donne

In merito al matrimonio, Pamela ha detto che è un suo sogno, ma per arrivare a coronare una storia d'amore con le nozze, preferisce attendere la persona giusta: ''Altrimenti meglio soli che male accompagnati''. La Barretta ha ricordato di avere già un figlio di quasi venti anni, che ormai è cresciuto e lavora.

Rimanere da sola con lui le andrebbe bene e non sarebbe un problema. Alla domanda in merito ad un suo eventuale ritorno nel mese di settembre a Uomini e Donne, Pamela ha risposto che, al momento, non è intenzionata a ritornare nel dating show di Canale 5, affermando: ''Può essere pure che in estate mi fidanzo'', sorridendo nel dirlo.

La Barretta e gli ex fidanzati

Pamela ha spiegato che in amore ha sempre usato più il cuore che la testa. Adesso la Barretta si sente cambiata dopo le delusioni ricevute e ha intenzione di usare più la testa nei rapporti amorosi, dicendo che al primo segnale che qualcosa non va nel rapporto, scapperebbe via. L'influencer ha lanciato frecciatine agli ex fidanzati: ''Creo dei mostri, poi si sentono vip''. Riguardo al suo carattere forte, Pamela ha detto che è una guerriera e non si arrende: ''Quando hai piena consapevolezza di chi avevi di fronte, da sola ti dai una svegliata, dici ''non ne vale la pena''. Tante cose in tv non le puoi dire, altre ne vieni a conoscenza col tempo e quindi preferisco non raccontarle perché non mi interessa più''.

Al termine dell'intervista, la Barretta ha detto che le manca una figlia femmina, una principessina ma, avendo solo 37 anni, potrebbe ancora essere in tempo per esaudire questo suo desiderio.