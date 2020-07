Ieri sera in prime time su Canale 5 è andata in onda la quinta e penultima puntata di Temptation Island, il reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia. Una serata decisamente ricca di colpi di scena e caratterizzata dal confronto finale di due delle coppie protagoniste di quest'anno. Per chi non avesse avuto la possibilità di seguire la quinta puntata di martedì sera, può rivederla in replica streaming su MediasetPlay.it, in attesa della sesta e ultima puntata in programma già questo giovedì 30 luglio.

Dove rivedere la quinta puntata di Temptation Island 2020 in streaming online

La quinta puntata di Temptation Island, trasmessa il 28 luglio su Canale 5, potrà essere rivista in replica streaming sul portale gratuito web MediasetPlay.it, accedendo alla sezione dedicata interamente al reality show delle tentazioni.

In questo modo sarà possibile riguardare in streaming sia l'intera puntata di ieri sera (ma anche quelle trasmesse nel corso delle settimane precedenti) sia i singoli momenti riguardanti le diverse coppie che sono ancora in gioco e che stanno portando a termine la loro avventura.

Giovedì sera andrà in onda la sesta e ultima puntata di questa fortunatissima edizione di Temptation Island, dopodiché l'appuntamento è fissato a settembre per una nuova stagione del reality show che questa volta sarà condotto da Alessia Marcuzzi.

Una quinta puntata del reality che è stata particolarmente ricca di colpi di scena. A tenere banco durante la prima parte della serata è stato il confronto finale tra Annamaria e Antonio. La donna era decisamente amareggiata e delusa dal comportamento assunto dal suo fidanzato all'interno del villaggio e lo ha ammonito e rimproverato per tutti gli atteggiamenti sbagliati assunti con una delle tentatrici single.

Annamaria perdona Antonio, Antonella Elia delusa da Pietro

Antonio, però, ha cercato in tutti i modi di difendersi dalle accuse della sua fidanzata affermando che in realtà nella sua testa c'era sempre e solo Annamaria e non ha mai pensato, anche solo per un minimo istante, di poter uscire da questo programma assieme ad un'altra donna.

E così, alla fine, Annamaria ha creduto alle parole del suo fidanzato e ha scelto di dargli una seconda chance: i due sono andati via insieme dal villaggio, pronti a riprendere in mano le redini della loro relazione.

Il secondo falò della serata è stato quello che ha visto protagonisti Antonella Elia e Pietro. La showgirl non ha gradito per nulla il modo in cui il suo fidanzato l'ha descritta in queste settimane all'interno del villaggio e appena lo ha visto gli ha subito rinfacciato il suo comportamento sbagliato, dandogli anche dello 'str...'. Il confronto tra i due, però, proseguirà nel corso della sesta puntata di Temptation Island in onda giovedì sera su Canale 5, dove scopriremo se andranno via in coppia oppure no.

Occhi puntati anche sulla coppia composta da Anna e Andrea. Il ragazzo è apparso deluso dall'ennesimo filmato riguardante la sua fidanzata, che questa volta ha visto sotto le coperte assieme ad uno dei tentatori del programma. "Non ho riconosciuto Anna", ha dichiarato il ragazzo nel momento del falò con Filippo Bisciglia, aggiungendo che lui a differenza della fidanzata le ha sempre portato rispetto con tutte le altre ragazze e non è andato mai oltre un certo limite. Ancora dubbi e incertezze anche per Manila Nazzaro, fidanzata con Lorenzo: quest'ultimo, però, dopo l'ultimo falò ha ammesso di non aver più voglia di fare il 'fidanzatino' alla sua età, dando così una sorta di ultimatum alla sua fidanzata.