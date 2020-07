L'appuntamento con Daydreamer - Le ali del sogno resta confermato per la giornata di venerdì 31 luglio, quando alle 14.45 su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata in prima visione. Per Can e Sanem non sarà affatto facile riuscire a mantenere la calma e infatti in questo nuovo episodio ci sarà l'ennesimo scontro infuocato tra i due innamorati e questa volta si arriverà ad un esito a dir poco funesto, che potrebbe mettere seriamente a rischio il futuro della loro relazione sentimentale.

Daydreamer, le anticipazioni del 31 luglio 2020: Can e Sanem arrivano ai ferri corti ed è scontro tra i due

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa nuova puntata di Daydreamer in onda venerdì 31 luglio su Canale 5, rivelano che Can e Sanem saranno impegnati alla ricerca della location giusta all'interno del quartiere, per poter effettuare le riprese di questa nuova sceneggiatura scritta da Daydreamer.

Peccato, però, che i due ragazzi non riusciranno a trovare un punto d'incontro e le loro opinioni saranno fin dal primo momento molto diverse. Proprio per questo motivo che Can e Sanem saranno protagonisti di un durissimo e acceso scontro verbale: i toni saranno molto accesi al punto che i due decideranno di dirsi addio per sempre e di intraprendere due strade diverse.

Insomma una frattura che questa volta potrebbe mettere a repentaglio per davvero la loro già instabile situazione. Cosa succederà a questo punto? Can e Sanem metteranno da parte l'orgoglio per cercare di riprendere in mano la loro relazione? Lo scopriremo nei futuri appuntamenti con la soap opera turca.

Leyla arriva a minacciare Guliz che si è invaghita di Osman

E poi ancora le anticipazioni della puntata di Daydreamer che andrà in onda il 31 luglio in televisione, rivelano che Deren non prenderà affatto bene la decisione presa in azienda di dare un ufficio ad Aylin. Una scelta che porterà le due donne a diventare delle vere e proprie 'nemiche' sia sul posto di lavoro, dove stanno condividendo lo stesso set per le riprese del nuovo spot, che all'esterno.

Entrambe andranno avanti per la loro strada e non riusciranno a trovare un punto d'incontro per mettere fine a questo antagonismo.

In questo nuovo episodio della soap opera con Can Yaman in onda venerdì pomeriggio su Canale 5, la gelosia colpirà anche il cuore della bella Leyla, sempre più innamorata di Osman e soprattutto stufa del corteggiamento che il ragazzo sta subendo da parte di Guliz.

Quest'ultima, infatti, sta facendo di tutto per conquistarlo e così Leyla, in un raptus di follia, arriverà addirittura a minacciare la sua collega 'rivale' in amore. Come reagirà Guliz di fronte a questa situazione?