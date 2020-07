Riccardo Guarnieri ha rotto il silenzio. L'ex cavaliere di Uomini e donne è tornato su Instagram con un messaggio che, secondo alcuni sarebbe una velata frecciatina ai danni dell'ex Ida Platano. A detta del tarantino ad alcune persone per essere felici manca la felicità.

Il messaggio di Riccardo

Riccardo Guarnieri è tornato attivo sui social. L'ex cavaliere di Uomini e donne era sparito dal web, dopo la fine della storia con Ida Platano. A distanza di qualche settimana, il bel pugliese ha postato su Instagram uno scatto in cui compaiono le acque cristalline del mare.

Nella giornata di giovedì 30 luglio invece, Guarnieri ha deciso di pubblicare una sua foto.

Come didascalia l'ex compagno di Ida Platano ha utilizzato un messaggio criptico: "Ad alcuni per essere felici manca la felicità". Non è chiaro quale sia stato l'intento di Riccardo Guarnieri. Da quando l'ex cavaliere del dating-show di Canale 5 ha interrotto la relazione con la parrucchiera bresciana si è chiuso nel silenzio.

Per alcuni la frase utulizzata sarebbe una velata frecciatina ai danni della sua ex compagna. Per altri invece, sarebbe una dedica a se stesso. D'altronde Guarnieri da quando è tornato single è alla continua ricerca della felicità. Come ultima ipotesi potrebbe trattarsi di una frase senza un significato ben preciso. Chissà se nei prossimi giorni il diretto interessato non decida di fornire la sua versione dei fatti, in merito alla fine della storia con Ida Platano.

Le dichiarazioni di Ida Platano

Riccardo Guarnieri e Ida Platano sono stati i protagonisti indiscussi di Uomini e donne. Sebbene i due sembrava avessero trovato un punto d'incontro, durante il lockdown la coppia ha deciso di intraprendere due strade differenti.

In un'intervista al magazine di Uomini e donne l'ex dama aveva confidato di essere tornata single.

Platano aveva ammesso che per lei ripercorrere l'ultimo periodo era molto doloroso. L'ex protagonista del dating-show condotto da Maria De Filippi aveva descritto il suo ex compagno come una persona che non riesce mai a essere felice, nonostante gli venga regalato il mondo. La donna aveva dichiarato di avere messo a disposizione il suo armadio per far mettere i vestiti a Riccardo, ma quest'ultimo si sarebbe rifiutato di disfare la valigia.

Nell'intervista Ida ha sempre dimostrato di avere le idee chiare sul suo futuro. L'ex dama ha semplicemente ammesso che forse a lei Guarnieri non può dare quello di cui ha bisogno. L'ex dama aveva precisato a gran voce di avere indossato l'anello regalotole da Riccardo perché provava un forte sentimento. Oggi Ida Platano ha raggiunto una nuova consapevolezza: "Meglio lasciare andare questa storia, per il bene di entrambi".