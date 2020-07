Grande attesa per la messa in onda dell'ultima puntata di Temptation Island, dove di conoscerà l'esito del falò tra Antonella e Pietro Delle Piane, iniziato sul finire della scorsa puntata e che ha visto la showgirl piemontese rifilare uno schiaffo al suo fidanzato a causa dei continui comportamenti irrispettosi nei suoi riguardi. Atteggiamenti quelli dell'attore, che non sono piaciuti a gran parte del pubblico del docu-reality, tra i quali spicca Karina Cascella la quale, su Instagram, non le ha mandate a dire a Pietro, definendolo un 'c...e' e un piccolo uomo che doverebbe sparire dalla tv.

Karina attacca Pietro dopo la 5^ puntata di Temptation Island: 'Sei un c...e'

Sul finire della scorsa puntata di Temptation Island è andata in onda la prima parte del confronto tra Pietro Delle Piane e la fidanzata Antonella Elia. Un falò dai toni accesi e che ha visto la showgirl piemontese perdere la pazienza e rifilare uno schiaffo al fidanzato. In attesa di capire come si evolverà il loro faccia a faccia, al termine della quinta puntata, sui social proprio l'attore è stato preso di mira da Karina Cascella che, senza tanti giri di parole, lo ha definito un uomo piccolo che dovrebbe sparire dalla tv. Parole pesanti che l'opinionista ha condiviso sul suo Instagram e sul quale ha dato più volte del 'c...e' a Pietro.

Karina Cascella senza freni su Pietro Delle Piane

'Hai frantumato i 'c...i' con la storia del figlio' è sbottata la Cascella, stanca di sentire ripetere a Pietro quanto conti avere una discendenza e denigrando allo stesso tempo Antonella per il fatto di non essere madre. Anche Karina, commentando la quinta puntata di Temptation Island, è sembrata perdere la pazienza, augurando a Delle Piane di non incontrarla mai in uno studio televisivo 'perché gliela faccia passare io la voglia di parlare così'.

Anche Cristina Plevani contro Pietro: 'Gli darei uno schiaffone'

A rincarare la dose anche Cristina Plevani, la prima vincitrice del Grande Fratello che, su Twitter, ha espresso il suo disappunto sull'atteggiamento di Pietro durante tutto il percorso all'interno del reality e al falò in particolare. 'Gli darei uno schiaffone' ha postato l'ex gieffina che, in seguito ha voluto dare un consiglio spassionato ad Antonella Elia: 'Tornatene da sola'.

Antonella Elia seguirà il consiglio di Cristina e Karina e darà il benservito a Pietro Delle Piane?

Bisognerà attendere la puntata finale in onda questa sera su Canale 5 per scoprire come si concluderà il viaggio nei sentimenti di Antonella e Pietro e delle altre due coppie rimaste in gioco. Solo dopo la messa in onda della sesta puntata, i protagonisti di questa edizione di Temptation Island potranno di nuovo tornare a utilizzare i social, dove presumibilmente, risponderanno anche agli attacchi ricevuti.