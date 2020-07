Le avventure della serie tv Una vita, continuano ad essere travolgenti. Nelle puntate in onda su Canale 5 nelle prossime settimane di programmazione, si assisterà ad una inaspettata alleanza.

Si tratta di Bellita Del Campo (Maria Gracia) e Felicia Pasamar (Susana Soleto) che faranno di tutto per far lasciare i loro figli Emilio (Josè Pastor) e Cinta (Aroa Rodriguez). Precisamente nel capitolo numero 1.048, le due donne metteranno da parte i loro dissapori stringendo quindi un patto.

Una vita, spoiler: Cinta resta ad Acacias 38 per Emilio

Negli episodi in onda sul piccolo schermo italiano prossimamente, Emilio metterà fine alla sua storia d’amore con Cinta a causa della madre Felicia, che non vorrà diventare per nessun motivo parente di artisti.

Bellita non appena verrà a conoscenza del motivo per cui sua figlia è tornata ad essere single dichiarerà guerra alla ristoratrice, al tal punto da tirarle delle uova in testa durante le proteste dei cittadini per il crollo della banca americana. Dopo aver passato una notte in prigione, la moglie di José Miguel darà l’impressione di aver smesso di odiare Felicia poiché la sua attenzione si concentrerà sulla complicità che sua figlia Cinta avrà con il chitarrista Rafael. La giovane Dominguez pur non amando il suo nuovo conoscente accetterà di diventare la fidanzata dello stesso, soltanto per prendere parte ad una tournée che le consentirà di viaggiare in tutta la Spagna.

A questo punto ci sarà l’intervento di Antonito e Camino, che permetteranno a Cinta di apprendere tramite il diario segreto di Emilio che il ragazzo in realtà continua ad amarla.

La fanciulla nell'istante in cui si renderà conto di non aver mai dimenticato il figlio di Felicia lo sorprenderà dandogli un bacio appassionato, e rinuncerà a partire.

Rafael lasciato dalla giovane Dominguez, Bellita e Felicia decise a far lasciare i loro figli

Cinta sarà d’accordo con il giovane Pasamar sul fatto di non far sapere a nessuno del loro ritorno di fiamma, ma si sentirà in dovere di dare delle spiegazioni a Rafael.

Quest’ultimo quando verrà a conoscenza che la figlia di Bellita è tornata al fianco di Emilio si unirà ad un gruppo di musicisti di una famosa cantante, e farà sapere ai Dominguez che lui e la sua erede non stanno più insieme.

Successivamente la moglie di José Miguel non farà fatica a capire che sua figlia e il giovane Pasamar si stanno frequentando di nuovo.

Decisa a trovare una soluzione al più presto, Bellita inviterà Felicia ad incontrarla nel suo ristorante per metterla al corrente della novità: le due donne in tale circostanza decideranno di unire le loro forze per far separare i loro rispettivi figli. Per riuscire nel loro intento, Bellita e la proprietaria del ristorante Nuovo Secolo XX si serviranno della complicità di Josè Miguel e della domestica Arantxa.