Dopo che Cristian Gallella ha ufficializzato la fine del suo matrimonio su Instagram, Tara Gabrieletto ha scelto di intervenire sul medesimo social network per chiarire alcune cose. A chi in questi giorni l'ha criticata per come sta reagendo alla separazione dall'ex tronista di U&D, la ragazza ha risposto a muso duro, invitando chi non è d'accordo col suo modo di fare a smettere di seguirla in rete.

La replica di Tara alle critiche dei fan di U&D

È notizia di pochi giorni fa la rottura tra due amati protagonisti di Uomini e Donne: Tara Gabrieletto e Cristian Gallella si separano a quasi dieci anni dall'inizio del loro amore da favola davanti alle telecamere.

Anche se entrambi i ragazzi hanno ripetuto più volte che non saranno mai resi pubblici i motivi del loro addio, c'è ancora chi continua a punzecchiarli tirando in ballo presunti tradimenti e mancanze di rispetto di ogni genere.

Stanca di essere criticata sul web da chi non conosce nulla del suo rapporto d'amore appena conclusosi, l'ex corteggiatrice ha deciso di metterci la faccia su Instagram con uno sfogo.

"Io mi sto rompendo le p... di leggere certi commenti idioti. Facciamo un po' di chiarezza. È finito un matrimonio ma la vita continua. Avrò ancora altre 1200 delusioni", ha esordito la giovane nel discorso che molti siti di gossip stanno riportando in queste ore.

U&D, Tara difende Cristian anche dopo la rottura

A chi ha provato a contestare l'atteggiamento che sta avendo sui social da quando è stata ufficializzata la separazione dal marito, Tara ha fatto sapere: "Non sono una che fa vedere quando sta male o che piange, ma basta guardarmi. Fisicamente non sto benissimo, non sono un robot".

Rivolgendosi direttamente a quei followers che l'hanno aspramente criticata negli ultimi tempi, l'ex corteggiatrice di U&D ha detto: "Non rompete i co.... alle persone che si svagano. Le cose gravi della vita sono altre".

Dopo aver ripetuto per l'ennesima volta che né lei né Gallella parleranno mai dei motivi che li hanno portati a separarsi dopo quattro anni di matrimonio, l'influencer ha aggiunto: "Cristian sarà sempre una persona speciale per me e guai a chi parla male di lui, non ve lo permetto".

La giovane ha anche invitato chi non è d'accordo con il suo modo di pensare, di smettere di seguirla su Instagram, tanto a lei non interessa nulla del numero dei seguaci e del successo sui social network.

Amata coppia di U&D scoppiata dopo quasi 10 anni

"Voglio ricominciare a vivere. Trovatevi di meglio da fare perché io non sono il vostro passatempo", si è concluso così il duro sfogo di Tara contro quei fan che non stanno apprezzando la sua reazione alla fine del matrimonio con Cristian.

L'ex corteggiatrice di U&D, però, ha sostanzialmente ripetuto quello che ha detto Gallella su Instagram alcuni giorni fa: sebbene siano personaggi noti e debbano la loro popolarità a un programma televisivo, i due non intendono rendere pubblici i motivi del loro addio.

La storia d'amore tra Cristian e Tara è iniziata nel 2011 negli studi del dating-show di Maria De Filippi. Dopo aver partecipato alla prima edizione di Temptation Island, la coppia ha centellinato le apparizioni in tv fino a sparire quasi del tutto.

Oggi la Gabrieletto fa l'influencer, mentre l'ormai ex marito ha scelto di fare una vita defilata e lontana dalle telecamere.

La notizia della separazione, però, ha inevitabilmente riacceso i riflettori su due amatissimi protagonisti del recente passato di Uomini e donne, che per tanto tempo hanno fatto sognare milioni di telespettatori con la favola d'amore che hanno vissuto fino a poco tempo fa.