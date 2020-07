Gianni Sperti, insieme a Tina Cipollari, è opinionista all’interno di Uomini e Donne. Con alle spalle una carriera da ballerino, soprattutto in televisione, negli anni è assurto agli onori della cronaca rosa per il suo matrimonio (terminato nel 2002) con Paola Barale.

Gianni Sperti: le origini e gli inizi della carriera

Gianni Sperti (all’anagrafe Ambrogio Sperti) è nato a Manduria, il 12 aprile del 1973, ma è cresciuto a Pulsano (Taranto). È molto legato ai suoi genitori, che sono sposati da più di 50 anni. La sua famiglia è molto numerosa, infatti ha due fratelli (Enzo e Luciano), una sorella (Cinzia) e cinque nipoti.

Fin da ragazzo ha studiato danza a livello professionale. Il suo debutto in televisione è avvenuto nel 1995, nel corpo di ballo de La sai l’ultima?, ma la sua carriera nel mondo della danza televisiva inizia ad acquisire solidità quando dal settembre del 1996 diventa il primo ballerino di Buona domenica, edizione che vede il ritorno alla conduzione di Maurizio Costanzo accompagnato da Fiorello.

Nel contenitore domenicale di Mediaset rimane ballerino per cinque anni e nello stesso arco di tempo ricopre lo stesso ruolo in altri show, come Ballo, amore e fantasia condotto da Iva Zanicchi.

La sua partecipazione nei programmi di Maria De Filippi

Negli anni 2000 diventa una delle presenze fisse dei programmi di Maria De Filippi.

Dal 2003 entra a far parte del cast di Uomini e Donne nel ruolo di opinionista, affiancando la già allora protagonista Tina Cipollari. Mentre dal 2006 al 2009 è uno dei ballerini professionisti di Amici. Proprio durante una puntata del talent, nell’edizione del 2008, Gianni Sperti è diventato protagonista di un incidente durante un’esibizione di ballo.

In una coreografia in cui, insieme alla ballerina professionista Maria Zaffino, accompagnava l’allora allievo Francesco Mariottini, è caduto a terra dopo aver effettuato una capriola volante (forse a causa della spinta poco energica). In studio tutti hanno manifestato subito panico, ma Sperti si è alzato e ha proseguito a ballare.

Negli anni 2000 ha intrapreso anche la strada del reality. Nel 2005 ha partecipato e vinto La talpa, scovando l’allora “talpa” Paolo Vallesi.

Nel 2017, a 44 anni, ha conseguito la laurea in Economia aziendale. “Finalmente una gioia” aveva scritto il ballerino sui social, che in giovane età (dopo il diploma in ragioneria) aveva dovuto abbandonare gli studi per seguire il suo percorso nel mondo della danza.

Il matrimonio con Paola Barale

Gianni Sperti si porta alle spalle un matrimonio con Paola Barale. I due si sono conosciuti nel 1995 all’interno del programma La sai l’ultima? (di cui lei è stata co-conduttrice al fianco di Gerry Scotti). Sono convolati a nozze nel giugno del 1998 nel borgo di Castel Giuliano (Bracciano, provincia di Roma).

Lei, per l’occasione, aveva scelto come testimone Fiorello, mentre Gianni Sperti aveva optato per Garrison.

Il loro matrimonio, però, si è concluso nel 2002. Negli anni i due hanno preferito mantenere una certa privacy intorno ai motivi della separazione, fino a quando Paola Barale, ospite di Live non è la D’Urso, ha dichiarato che la loro storia era arrivata a un punto di non ritorno in quanto lui avrebbe voluto dei figli, argomento su cui la showgirl non la pensava allo stesso modo: “Io avevo altre priorità: il lavoro. Lui lavorava, ma non sempre. I bambini si fanno quando c’è stabilità”. La showgirl aveva dichiarato che all’interno del rapporto le mancava anche una presenza di tipo affettiva: “Era un uomo forte, ma durante la relazione era emotivamente distaccato”.

Negli anni successivi alla separazione, Gianni Sperti non è stato protagonista del mondo della cronaca rosa con altre storie d’amore. In un’intervista a Novella 2000 ha dichiarato: “Sono un lupo solitario, single da anni, sto bene con me stesso. Quando l'amore arriva, ti travolge, ma in questo momento non è arrivato e sto bene”.