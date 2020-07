Stefano De Martino e Belen sono ormai da qualche settimana al centro dei Gossip a causa della crisi del loro amore. I motivi che hanno portato la coppia ad allontanarsi non sono stati ancora rivelati ma, da alcuni rumors delle ultime ore lanciati da Dagospia, sembrerebbe che potrebbe esserci stato un tradimento da parte del ballerino con Alessia Marcuzzi.

Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi potrebbero avere avuto un flirt

Stefano De Martino potrebbe avere avuto una relazione clandestina con Alessia Marcuzzi. L'indiscrezione è stata scritta su Dagospia nella serata di venerdì 3 luglio. Il sito di Roberto D’Agostino ha affermato che la crisi fra la show girl argentina e il conduttore di Made in Sud sia scaturita da un legame fra l'ex conduttrice del Grande Fratello e il ballerino.

La mamma di Santiago avrebbe scoperto il tradimento e il rapporto con De Martino sarebbe entrato in crisi. Anche il matrimonio di Alessia Marcuzzi avrebbe subito uno scossone proprio a causa di questa relazione extra coniugale. Questo il rumor, al momento tutto ancora da confermare, lanciato dal sito Dagospia nelle scorse ore.

La crisi fra Stefano De Martino e Belen

Da qualche settimana il rapporto fra Stefano e Belen è in crisi. Rodriguez aveva pubblicato su Instagram un video più di un mese fa, in cui aveva annunciato ai suoi follower di stare attraversando un periodo non facile della sua vita. La mamma di Santiago ha preferito raccontare attraverso i social cosa stesse passando, per non far travisare ai giornalisti le sue parole.

Stefano invece è stato molto riservato e in queste settimane non ha mai fatto accenni alla fine della relazione con la compagna.

I problemi fra Stefano De Martino e Belen

Stefano De Martino e Belen hanno sempre dimostrato di mettere il loro figlio al primo posto nella loro vita. Stefano è impegnato per lavoro a Napoli per le registrazioni di Made in Sud e appena può torna a Milano dove vive il piccolo Santiago.

Anche Belen sta trascorrendo il tempo libero con il suo bambino. Nelle scorse settimane si sono susseguiti diversi rumors in rete riguardo alla separazione di una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo e la curiosità è stata molta riguardo alle motivazioni che hanno spinto i due innamorati a porre fine alla loro relazione.

Inizialmente si era parlato di tradimenti da parte del ballerino ai danni di Rodriguez, poi alcune indiscrezioni avevano parlato di gelosia. Si era poi vociferato di insofferenze da parte di Stefano nei confronti di una presenza costante della famiglia di Belen nelle loro vite, ma nessuna di queste voci aveva trovato conferma. Non resta che attendere per sapere se anche in questo caso si tratti di una voce infondata o se effettivamente ci possa essere stato un flirt fra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi.