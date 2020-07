Il napoletano Antonio Martello si è messo subito in mostra nella prima puntata di Temptation Island per il suo carattere estroverso e per essere subito entrato in confidenza con alcune single del villaggio del resort di Santa Margherita di Pula. Gli atteggiamenti del trentatreenne rider, padre di una bambina, hanno provocato la reazione stizzita della fidanzata che ha deciso di partecipare al reality dei sentimenti per comprendere se la relazione con il compagno più giovane di dieci anni può avere un futuro. Questione che Annamaria ha approfondito in un'intervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne: "Abbiamo avuto trascorsi burrascosi perché lui non si è comportato bene".

La quarantatreenne ha affermato che a Temptation vuole investire su stessa per comprendere se è giusto continuare ad insistere su un rapporto dove, oltre alla differenza di età, c'è anche una diversa apertura mentale. Senza fare giri di parole, la fidanzata di Martello ha affermato che le sarebbe piaciuto incontrare Sammy Hassan nel villaggio dei fidanzati: "Mi piace dal punto di vista caratteriale anche per il modo con cui si è posto con Giovanna Abate".

Annamaria sulla partecipazione a Temptation Island: 'Trascorsi burrascosi con Antonio'

Il primo falò nel villaggio dei single di Temptation Island ha subito mandato in tilt Annamaria. Quest'ultima non ha gradito il modo con il quale il fidanzato si è relazionato con le tentatrici pochi istanti dopo essersi separato dai lei.

"Allunga subito le mani e fa il piacione", ha sottolineato la quarantatreenne che nell'intervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne aveva già manifestato le sue perplessità su una relazione giunta ad un bivio per via di alcune mancanze di Antonio Martello.

"Al mio fianco voglio un uomo che mi faccia sentire donna", ha spiegato Annamaria che non ha nascosto la sua curiosità nel voler vedere il comportamento del trentatreenne con le single presenti nel resort di Santa Margherita di Pula.

"Sarà interessante anche comprendere il suo atteggiamento in un contesto diverso rispetto alla routine quotidiana di casa nostra", ha chiosato la partenopea, precisando di essere consapevole del rischio di separarsi da Antonio al termine dell'esperienza sull'isola delle tentazioni.

Gli elogi della fidanzata di Martello a Sammy Hassan: 'Mi trasmette sicurezza'

Annamaria non ha nascosto i suoi timori relativi ad un percorso che potrebbe sconvolgere la sua vita sentimentale. In particolare la quarantatreenne teme che la lontananza alla fine possa condizionare anche il suo comportamento con i single presenti nel villaggio del resort di Santa Margherita di Pula. "Temo di poter cedere per il fatto che non potrò né vedere né toccare Antonio per diversi giorni", ha riferito la napoletana al magazine di Uomini e Donne che non ha nascosto di avere una particolare simpatia per Sammy Hassan.

La compagna di Martello ha ammesso che le sarebbe piaciuto relazionarsi nel villaggio con il corteggiatore scelto da Giovanna Abate al termine del percorso a Uomini e Donne: "Mi sembra un uomo adulto e il fatto che sia già padre mi trasmette sicurezza".