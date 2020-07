Domani sera giovedì 2 luglio andrà in onda in prima serata su Canale 5, la prima puntata dell' edizione 2020 di Temptation Island, il Reality Show estivo dei sentimenti condotto dall'ex gieffino Filippo Bisciglia. In particolare, ci sarebbe già una coppia in profonda crisi, nonostante il programma non sia ancora andato in onda. Secondo gli ultimi rumors che portano la firma del blogger Amedeo Venza, tra Antonella Elia e il suo compagno Pietro Delle Piane ci sarebbero state già diverse incomprensioni. Infatti, l'ex gieffina avrebbe chiesto un falò anticipato, in quanto sarebbe molto furiosa con l'uomo, ma lui non si è presentato.

Antonella guarda un video nel pinnettu

Dunque, l'attore e la showgirl sarebbero già ai ferri corti e a conferma di ciò, ci sarebbe un filmato pubblicato sul profilo Instagram ufficiale del programma tv. In particolare, viene mostrata Antonella Elia che guarda un video nel pinnettu ed esclama testuali parole: "Oddio, che fa? Che b...!".

Quindi, l'ex gieffina sarebbe stata profondamente delusa da alcuni comportamenti di Pietro con una tentatrice del villaggio. Proprio per questo motivo, la donna avrebbe chiesto un confronto anticipato a pochi giorni dall'ingresso nel villaggio sardo, teatro del programma.

Queste invece le parole scritte dal blogger Amedeo Venza: "Sembrerebbe che Antonella sia in piena crisi per il comportamento di Pietro alle presa con una tentatrice bellissima".

Quest'ultimo ha poi continuato: "Pare che la Elia abbia già chiesto un falò di confronto e che lui abbia rifiutato".

Non è la prima volta che Pietro viene pizzicato in compagnia di un'altra donna

Intanto, queste erano state le parole del video di presentazione di Antonella Elia: "Ho detto sì a Temptation Island perché mi stuzzica molto l'idea di vedere Pietro come reagisce vedendomi circondata da altri uomini".

A quanto pare è lei a doversi preoccupare.

Non è la prima volta che succede una cosa del genere, in quanto quando Antonella era all'interno del Grande Fratello Vip, Pietro era stato paparazzato con Fiore Argento, scatenando le ire della sua compagna. Ora Delle Piane si sarebbe lasciato tentare da un single e tutto ciò avrebbe scatenato la gelosia della showgirl.

Andrea lancia in aria una sedia dopo aver visto un video di Anna

Sempre secondo quanto riportato dalle ultime anticipazioni, sembrerebbe che Andrea abbia visto qualcosa che non doveva vedere della sua Anna. Proprio per questo motivo, il 27enne più giovane della donna di 10 anni avrebbe lanciato delle sedie in aria. Dunque, si presume che qualcosa non sia andato per il verso giusto per il ragazzo.

Non ci resta che aspettare la messa in onda della prima puntata su Canale 5 per scoprire come andrà a finire tra i due e soprattutto cosa succederà tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane.