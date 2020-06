Il prossimo giovedì 2 luglio andrà in onda in prima serata su Canale 5, l'edizione 2020 di Temptation Island, il Reality Show estivo condotto dall'ex gieffino Filippo Bisciglia. Per questa edizione saranno sempre sei le coppie in gara, ma sarà una stagione particolare in cui parteciperanno sia le coppie famose che quelle formate da persone comuni. Invece, resterà invariato il numero di puntate che saranno sei, così come la location che sarà sempre il villaggio turistico in Sardegna.

Le sei coppie in gara a Temptation Island

Le prime due coppie vip ufficializzate dalla produzione di Temptation Island sono quelle formate dall'ex gieffina Antonella Elia e il suo fidanzato Pietro Delle Piane, mentre la seconda è quella composta da Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso.

Successivamente, sono state ufficializzate le altre quattro coppie formate da persone comuni. La prima è composta da Valeria e Ciavy che partecipano al reality con due obiettivi totalmente diversi. Lui vorrebbe divertirsi in questi 21 giorni e valutare se ama ancora la fidanzata, mentre lei è preoccupata per le eventuali leggerezze del compagno.

La quarta coppia in gara è formata dai due campani Annamaria e Antonio. Lei ha 10 anni in più del suo fidanzato e ha deciso di partecipare al reality show estivo per metterlo alla prova, visto e considerato che ha già commesso diversi errori in passato. Quindi, la donna vuole valutare se l'uomo ha raggiunto la maturità giusta o se è sempre la stessa persona.

Anche la quinta coppia di Temptation Island composta da Andrea e Anna, ha una differenza d'età di 10 anni e stanno insieme già da due anni. Il ragazzo vuole dimostrare alla sua donna di essere innamorato di lei, nonostante non voglia ancora compiere alcuni passi importanti per la coppia.

Infine, abbiamo Sofia e Alessandro che stanno insieme da quattro anni e hanno deciso di partecipare a Temptation Island, in quanto il ragazzo vuole capire se Sofia sia la persona giusta per la vita.

Infatti, i due si sono lasciati diverse volte e l'ultima volta la ragazza ha avuto una relazione di sei mesi con un altro uomo.

Non è stata ancora svelata l'identità dei tentatori/tentatrici

Invece, non è stata ancora rivelata l'identità dei tentatori e delle tentatrici, anche se secondo le ultime indiscrezioni alcuni di loro sarebbero ex del people show Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi.

Non ci resta che aspettare la messa in onda della prima puntata di giovedì 2 luglio alle 21:20, per scoprire qualcosa in più sulle sei coppie in gara. Intanto, per chi non avesse l'opportunità di vedere le puntate durante la messa in onda in chiaro, potrà rivederle il giorno dopo sulla piattaforma web Witty Tv.