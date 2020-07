Continuano a essere all'ordine del giorno le notizie sull'ex coppia formata da Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Se il napoletano è finito al centro delle chiacchiere per una sua inaspettata assenza nei palinsesti Rai della prima parte della prossima stagione televisiva, la bella showgirl sta facendo parlare di sé per le sensuali foto che pubblica su Instagram da Ibiza, dove è in vacanza con il figlio, alcuni amici ma senza Gianmaria Antinolfi.

Autunno senza tv per Stefano De Martino

Qualche giorno fa sono stati presentati i palinsesti Rai della prossima stagione, e tra i grandi assenti spicca un conduttore che negli ultimi due anni sembrava fosse diventato un volto di riferimento della rete.

Dopo aver presentato ben quattro programmi negli ultimi 12 mesi (tra cui la Notte della Taranta e il Festival di Castrocaro), a partire da settembre Stefano De Martino resterà a casa.

Questo è quello che emerge dall'elenco degli show che faranno compagnia ai telespettatori dopo l'estate, tra i quali non figurano né la nuova edizione di Stasera tutto è possibile né quella di Made in Sud. Il format che l'ex ballerino ha preso in eredità da Amedeus, per esempio, non andrà in onda quest'autunno a causa delle norme di distanziamento sociale tutt'ora vigenti in Italia. Sarebbe impossibile per gli addetti ai lavori, infatti, mettere su nuove puntate di un programma che si basa su giochi e gag in cui il contatto fisico tra gli ospiti è essenziale.

La trasmissione comica di Rai 2, invece, terminerà oggi (lunedì 20 luglio) e non si sa ancora se sarà riproposta l'anno prossimo, nonostante gli ascolti buoni che ha ottenuto in questi mesi.

Belen sensuale su IG dopo l'addio a Stefano De Martino

Mentre il suo ex marito deve fare i conti con i primi intoppi nella carriera da presentatore, Belen Rodriguez sembra voler tornare ai fasti di un tempo.

Volata a Ibiza per le vacanze d'estate, la showgirl ha ricominciato a condividere sul suo account Instagram tante foto che la ritraggono in tutta la sua sensualità.

Ieri, ad esempio, l'argentina ha pubblicato uno scatto a bordo piscina in cui indossa soltanto gli slip del costume: il décolleté, infatti, è coperto dalle braccia in una posa ammiccante che ha fatto breccia nel cuore dei fan.

Mentre in Italia si chiacchiera ancora della separazione da Stefano De Martino e del nuovo flirt con Antinolfi, la conduttrice Mediaset preferisce rilassarsi e sfoggiare il suo fisico da pin-up in immagini che raccolgono centinaia di migliaia di "mi piace".

Belen lontana da Gianmaria

Oltre alle sensuali foto che sta pubblicando da Ibiza, in questi giorni la Rodriguez è al centro del Gossip per una presunta e precoce rottura con l'uomo accanto al quale è stata paparazzata dopo l'addio a De Martino. Dopo che la rivista Chi ha pubblicato le foto dei baci che si è scambiata con Gianmaria Antinolfi a Capri, sembra proprio che Belen abbia preso le distanze da quest'ultimo in modo piuttosto drastico.

Dell'imprenditore, infatti, non c'è traccia da settimane soprattutto al fianco dell'argentina, che si mostra o in compagnia del figlio o con gli amici più cari che si è portata anche in vacanza alle Baleari.

Si vocifera, dunque, che potrebbe già essersi spenta la fiamma della passione tra la soubrette e il 35enne napoletano che non molti mesi fa ha avuto un flirt con Dayane Mello. I fan della sudamericana speravano che Gianmaria fosse la persona giusta con la quale ricominciare ad amare dopo la separazione da Stefano, ma visto il gelo che è calato tra i due ultimamente non ci sarebbero molte speranze di rivederli insieme a breve.