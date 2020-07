Negli ultimi giorni uno dei volti Rai è finito al centro dell'attenzione mediatica. Si tratta di Pierluigi Diaco che ora fa parlare di sé per il fatto di non figurare nei palinsesti Rai previsti per la stagione televisiva 2020-2021, presentati di recente a Roma. Il giornalista romano, classe 1977, ha commentato la sua estromissione dalla rinnovata programmazione della televisione pubblica su Twitter, per poi cancellare il suo profilo personale dal social network.

Pierluigi Diaco si sfoga sui nuovi palinsesti Rai

Il nome di Pierluigi Diaco non appare nei nuovi palinsesti di Rai 1 presentati lo scorso 16 luglio, dove avrebbe dovuto essere confermato con l'edizione notturna di Io e te.

Un particolare quest'ultimo che ha diviso l'opinione del web. In molti, tra gli utenti, negli ultimi giorni avevano riportato diversi messaggi di contestazione sul conto del conduttore, in cui in particolare si lamentava che quest'ultimo fosse solito trattare male gli ospiti e chi lavora con lui nel programma. Tutte critiche a cui inizialmente il diretto interessato aveva preferito non rispondere.

Riattivatosi sul suo profilo Twitter, Diaco ha però reagito alla notizia della sua estromissione dai nuovi palinsesti per la prossima stagione televisiva. In un tweet ha scritto non aver ricevuto alcuna comunicazione da parte della Rai sul suo futuro in tv, così come accaduto al collega Salvo Sottile, e ha aggiunto che, in mancanza di un riscontro dai vertici, così come anticipato al direttore di Rai 1 Stefano Coletta, gli sarà proposto un progetto televisivo su un'altra rete Rai.

Il conduttore si cancella da Twitter

Diaco si è poi cancellato da Twitter. Nel suo ultimo cinguettio ha anticipato che, fino al 4 settembre, data in cui è prevista la sua ultima puntata a Io e te su Rai 1, non intenderà fornire altre spiegazioni e rispondere oltremodo in merito alle recenti critiche lanciategli in rete sulla sua carriera.

"Non scriverò più nulla nemmeno per rispondere alle gratuite infamie che, nei prossimi giorni, sicuramente saranno nuovamente ospitate dentro questo ridicolo palcoscenico social. La vita è altrove“, si legge nel post.

Le critiche del web al conduttore

Nel corso delle ultime settimane sono stati pubblicati sui social, specialmente su Twitter, diversi messaggi critici sul conto di Pierluigi Diaco.

Questo soprattutto sulla scia delle indiscrezioni emerse circa l'estromissione del conduttore dalla programmazione di Rai 1, confermatasi alla presentazione dei nuovi palinsesti dell'azienda.