Secondo le ultime anticipazioni della serie televisiva turca Come sorelle, nella terza puntata che andrà in onda in prima serata su Canale 5 mercoledì 22 luglio ci saranno diverse novità.

In particolare, Sinan dopo essere stato arrestato per l'omicidio di suo padre Tekin, verrà rilasciato per insufficienza di prove. Nel frattempo, la vedova Ipek dovrà fare i conti con lo zio Cemal che avrà sete di vendetta. Inoltre, in questo terzo appuntamento ci sarà il tanto atteso incontro tra le ormai ex migliori amiche Cilem e Azra.

Ipek è disperata per la sete di vendetta di Cemal

Nel corso del terzo episodio della serie televisiva turca, Sinan verrà accusato di aver ucciso suo padre.

La polizia lo arresterà in quanto sarà convintissima che l'uomo abbia commesso l'omicidio, visto che non aveva un buon rapporto con Tekin. Nonostante ciò, le forze dell'ordine turche non avranno le prove per incriminare il ragazzo e quindi saranno costrette a liberarlo, però con l'obbligo di non allontanarsi dalla città fino al termine delle indagini.

Intanto, Cahide deciderà di sacrificarsi per le sue figlie, cioè accetterà di sposare Cemal a condizione che l'uomo lasci in pace Ipek, Deren e Cilem. Poco dopo però prima che possa concludersi l'accordo, Cahide apprenderà da Gulistan che Cemal la vorrà ingannare. Infatti, lo zio non vorrà assolutamente lasciare tranquille le nipoti e così Cahide si tirerà indietro e non vorrà più sposarlo.

Cilem e Azra si incontrano di nuovo

Intanto, Cilem incontrerà nuovamente Azra in un ristorante e coglierà al volo l'occasione per dirle che pagherà amaramente per ciò che le ha fatto. Nel frattempo Ipek sarà sommersa dai debiti contratti dal marito e dovrà trovare il modo di ripagarli. Proprio per questo motivo, la donna chiederà un aiuto economico a Refik per pagare almeno la prima delle tre rate.

Purtroppo però gli imprevisti saranno dietro l'angolo, in quanto lo zio Cemal entrerà di soppiatto nella vita di Ipek. Quest'ultimo vorrà vendicarsi a tutti i costi della madre delle ragazze che ha rifiutato di sposarlo e così brucerà l'olio che doveva essere venduto. Infatti, proprio per questo Ipek sarà disperata più che mai quando lo scoprirà, perché senza l'olio non saprà più come ripagare i debiti del defunto marito.

Non rimane che aspettare la messa in onda del terzo episodio di mercoledì 22 luglio per scoprire ulteriori novità sulla serie televisiva turca. Intanto chi non avesse avuto la possibilità di vedere le prime due puntate durante la messa in onda su Canale 5, avrà modo di recuperarle in qualsiasi momento, mediante la piattaforma gratuita di Mediaset play.