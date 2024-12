La vigilia di Natale del Grande Fratello è stata scandita da un bacio tra Alfonso D'Apice e Zeudi Di Palma.

Nella serata del 26 dicembre, l'ex Miss Italia ha raccontato quanto accaduto alla sua amica Helena Prestes precisando però come da parte sua non ci sia alcuna voglia di intraprendere una frequentazione: "In quel momento ero nel mood di confortarlo".

Il retroscena sul bacio con D'Apice

In un momento di relax con la sua amica Helena, Zeudi ha dunque raccontato che la notte della vigilia di Natale tra lei e Alfonso c'è stato un bacio sotto le lenzuola: "All'inizio mi sono scansata, ma poi è successo".

"Alfonso si è sfogato con me - ha proseguito Zeudi - mi ha raccontato della delicata situazione di suo padre e qui non entro nel merito perchè sono cose sue, è stato 8 anni con una persona, adesso si trova qui dentro e nessuno lo calcola quindi lo giustifico per aver cercato di baciarmi. Io all'inizio non volevo ma poi mi sono sentita in dovere di farlo" ha detto l'ex Miss Italia che ha poi concluso evidenziando come l'episodio non avrà un seguito.

"Io non provo nulla per lui e non voglio andare oltre" ha infatti evidenziato Zeudi Di Palma.

Zeudi: “Alfonso si apre con me e ha provato a baciarmi e io non ho apprezzato, ma mi sono sentita in dovere di farlo per confortarlo.”



Ma io dico come puoi inventarti una versione del genere nella speranza di uscirne pulita CHE PAURA#grandefratello pic.twitter.com/Pqby6Vwjdb — 🌻SoleilStateOfMind🌻 (@sunstateofmind_) December 26, 2024

I consigli di Helena

In seguito al racconto di Zeudi, Helena Prestes ha cercato di dare dei consigli alla sua amica: "Vivi.

Fai quello che ti senti di fare, anche se a volte pensi di sbagliare. Non pensare troppo perché poi succedono mille situazioni".

Nel momento in cui Zeudi ha rivelato che Alfonso è geloso del rapporto che si è instaurato tra lei ed Helena, quest'ultima ha commentato: "Ti voglio bene. Sei speciale".

Alfonso D'Apice e Zeudi Di Palma hanno avuto un flirt in passato

Alfonso D'Apice è arrivato nella casa del GF come ex di Federica Petagna: i due hanno partecipato alla versione estiva di Temptation Island in seguito alla quale si sono separati.

Ad un certo punto, nella casa, sembrava potersi concretizzare un riavvicinamento tra i due ex ma proprio in quei frangenti la produzione ha deciso di inserire come nuovo concorrente Stefano Tediosi, il tentatore del programma Mediaset che alla fine ha avuto la meglio sul 'rivale' Alfonso.

A creare un certo scompiglio nella situazione è stato poi qualche settimana fa l'ingresso nella casa del GF di Zeudi Di Palma, che in passato ha avuto un flirt proprio con Alfonso D'Apice.

I due sono entrambi di Napoli e avrebbero diversi amici in comune, ecco che lo sconforto per essere stato abbandonato dalla sua ex ha spinto Alfonso a riavvicinarsi proprio all'ex Miss Italia.