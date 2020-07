Come ogni settimana, procede l'appuntamento con le puntate di "Una vita", la soap opera spagnola trasmessa ogni pomeriggio su Canale 5 e che ha come protagonisti Daniel Tatay, Juanma Navas, Maria Blanco e Anita Del Rey.

Le anticipazioni degli episodi che andranno in onda da domenica 12 a venerdì 17 luglio, sono ricche di sorprese e colpi di scena pronti, come sempre, a intrattenere e stupire i telespettatori. Fra questi gli spoiler mettono in evidenza il ritorno di Genoveva ad Acacias, i sospetti di Susana su Ramon e Carmen, le indagini di Felipe sul rapporto fra Genoveva e Alfredo e il rilascio di Hipolito.

"Una Vita" va in onda tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 14:10.

Genoveva rientra ad Acacias

Felicia chiede a Emilio di indagare su un cliente che potrebbe spacciare banconote false e il ragazzo scopre che il sospettato è Victoriano. Ramon fa una proposta ad Antonito: lo informa che potrebbe appellarsi a un articolo di legge per evitare il servizio militare. Affinché il ragazzo possa ottenere l'esonero, l'uomo dovrà fingersi invalido. Mentre José e Bellita impongono ad Arantxa di impartire lezioni alla figlia e di tenerla d'occhio, Genoveva rientra ad Acacias insieme ad Alfredo Bryce. La Salmeron sorprende la Dicenta nella propria abitazione e la fa cacciare in malo modo.

Ursula confessa alle domestiche di aver mentito e di non aver trovato un lavoro e Agustina decide di ospitarla in soffitta.

Intanto, Antoñito e Lolita si danno da fare per organizzare la visita dell’ispettore dell’esercito, ma un anello che Ramon porta al dito rischia di rovinare il loro piano. Nonostante Emilio metta in guardia Cinta su Victoriano, la giovane sminuisce il pericolo e si ritrova chiusa in macchina con l'uomo che le fa delle avance piuttosto pesanti.

I sospetti di Susana su Ramon e Carmen

Sebbene Susana sospetti che Carmen e Ramon abbiano una relazione, la domestica lo nega. Intanto Genoveva invita i vicini al Nuovo Secolo per fare conoscere suo marito, Alfredo Bryce.

Antoñito non accetta la relazione fra Carmen e Ramon ed è convinto che sia colpa di quest'ultimo se dovrà raggiungere l’Africa con l'esercito.

Lolita fa di tutto per mediare fra i due, ma invano. A seguito alla botta in testa, Marcelina si comporta in maniera strana e mostra una forte avversione verso la Chiesa. Sebbene Bellita obblighi la figlia a prendere lezioni da Arantxa, la giovane non riesce a concentrarsi: il suo unico pensiero è Emilio. Quando José comunica che Hipólito è stato rilasciato, Cinta fa di tutto per incontrarlo: la giovane, infatti, desidera parlargli per poter tornare sul palco.