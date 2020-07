Novità in vista per i fan di Temptation Island: dovrebbe durare soltanto un mese, infatti, l'edizione in onda dal 2 luglio scorso. Tvblog sostiene che Filippo Bisciglia concluderà il racconto del viaggio nei sentimenti delle sei coppie entro il 30 luglio, raddoppiando l'appuntamento nell'ultima settimana. Il format prodotto da Maria De Filippi, però, pare sia pronto a tornare su Canale 5 già a settembre con la conduzione di Alessia Marcuzzi e un cast di nuovo misto tra Vip e gente comune.

News sul futuro di Temptation Island

Nonostante l'emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese, alcuni format televisivi sono riusciti ad andare in onda con il loro consueto meccanismo.

Temptation Island, ad esempio, il 2 luglio scorso ha debuttato in Tv con la settima edizione, la cui unica novità rispetto al passato è il cast misto che è stato selezionato.

Tutti i protagonisti del reality, infatti, si sono sottoposti a vari controlli sierologici prima di sbarcare in Sardegna per le registrazioni delle puntate che stanno passando su Canale 5 in queste settimane.

Stando a quello che riporta Tvblog nelle ultime ore, però, il programma condotto da Filippo Bisciglia dovrebbe terminare entro la fine del mese per volere dei vertici Mediaset.

Pare che i restanti quattro appuntamenti ai quali il pubblico deve ancora assistere, saranno trasmessi tutti entro fine luglio, con la necessità di mandare in onda due puntate in una settimana per rispettare gli accordi presi.

L'ultimo capitolo di Temptation Island, dunque, pare sia previsto per giovedì 30 luglio.

Doppio appuntamento con Temptation Island a fine luglio

Qualora l'indiscrezione lanciata da Tvblog trovasse riscontri nella realtà, vorrebbe dire che le prossime puntate di Temptation Island andranno in onda tre di giovedì e una di martedì sera.

Per rispettare la "scadenza" del 30 luglio, infatti, i restanti quattro appuntamenti con il reality delle tentazioni dovrebbero essere trasmessi nei giorni 16, 23, 28 e appunto il 30.

Per garantire che tutta la settima edizione sia mandata in onda in tv entro la fine del mese corrente, gli addetti ai lavori saranno costretti a "confezionare" una nuova puntata anche per l'inedita serata del martedì.

Filippo Bisciglia, dunque, dovrebbe terminare il racconto del viaggio nei sentimenti delle coppie del cast prima dell'inizio di agosto, quando si dice inizieranno già i lavori per la seconda edizione del 2020 del format prodotto da Maria De Filippi.

Alessia Marcuzzi di nuovo al timone di Temptation Island

Dal dubbio sulle possibilità di realizzare anche solo un'edizione di Temptation Island, si è passati alla conferma che anche quest'anno saranno due le stagioni del reality che saranno trasmesse su Canale 5 d'estate.

Terminato il programma attualmente in onda con la conduzione di Filippo Bisciglia, si vocifera che cominceranno i lavori per mettere su il cast misto che dovrà essere gestito da Alessia Marcuzzi.

La presentatrice, infatti, dovrebbe tornare a raccontare il viaggio nei sentimenti sia di coppie celebri che di gente comune, esattamente come sta facendo il collega in queste settimane.

Le puntate del nuovo Temptation Island dovrebbero iniziare ad essere registrate in Sardegna attorno alla fine di agosto, mentre la loro messa in onda su Canale 5 al momento sarebbe prevista per il mese di settembre (tra la metà e la fine).

Ancor prima di sapere come andrà a finire il percorso dei dieci protagonisti ancora in gioco nella settima edizione (Sofia e Alessandro sono usciti insieme dopo un acceso confronto al falò), i telespettatori sono stati informati del fatto che tra massimo due mesi potrebbe debuttare un'altra stagione del reality sempre con un cast misto.