Nelle ultime settimane sui principali siti di Gossip e settimanali dedicati alla cronaca rosa tiene banco la crisi tra l'ex ballerino di Amici Stefano De Martino e la showgirl argentina Belen Rodriguez. I due, dopo aver provato a ricostruire il loro matrimonio, si sono di nuovo detti addio. I motivi dell'ennesima rottura non sono chiari. Tanti i rumors che sono circolati in questi giorni, dalla presenza troppo ingombrante della famiglia di Belen a un presunto tradimento di De Martino con una conduttrice più grande d'età che secondo le ultime indiscrezioni, smentite da entrambi, sarebbe Alessia Marcuzzi.

Intanto, mentre Belen ha già voltato pagina insieme all'imprenditore Gianmaria Antinolfi, con il quale è stata fotografata a Capri intenta a scambiarsi effusioni, nella vita di De Martino potrebbe ricomparire la sua ex storica Emma Marrone.

Piovono like tra la cantante Emma Marrone e il suo ex Stefano De Martino

Negli ultimi giorni, Stefano ed Emma si sono scambiati diversi like su Instagram. Già in passato c'era stato un riavvicinamento sui social, ma non in un lasso di tempo così breve. Sfogliando la gallery di De Martino gli ultimi post condivisi con i suoi follower recano infatti ben tre like della sua ex Emma. Il primo lo ha messo a un post riguardante un contenuto sponsorizzato da Stefano, un adv per un noto Marketplace online, che lo vede impegnato in un campo da padel.

Il secondo invece compare sotto un video molto suggestivo, un romantico tramonto sul mare di Napoli. Infine, l'ultimo like risulta posto ad un vecchio video in cui un giovanissimo Stefano De Martino si esibisce in una coreografia alquanto complicata. Anche De Martino ha ricambiato queste "attenzioni social" lasciando il classico cuore a qualcuno degli scatti pubblicati da Emma.

I fan sognano un ritorno di fiamma tra Emma e Stefano

Poco certamente per parlare di un ritorno ma abbastanza per scatenare la fantasia dei fan ancora legati al passato dei due. La storia di De Martino e Marrone era nata tra i banchi della scuola di Amici facendo sognare tanti ragazzini e ragazzine che avendo notato questo scambio di like già fantasticano di rivederli di nuovo mano nella mano innamorati e felici.

La storia d'amore tra i due sembrava andare a gonfie vele dopo che la Marrone aveva perdonato Stefano per un tradimento con un'allieva di Amici. A un certo punto però il ragazzo confessò di essersi innamorato di Belen Rodríguez e lasciò la cantante salentina. Il resto della storia lo si conosce. Oggi che tra Stefano e Belen Rodríguez è di nuovo finita, il riavvicinamento sui social con la sua ex Emma Marrone potrebbe far pensare a un ritorno al passato. Solo il tempo darà delle risposte. Non resta che aspettare per scoprire cosa accadrà.