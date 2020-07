Nonostante le puntate di Temptation Island abbiano visto Lorenzo Amoruso andare su tutte le furie per la forte gelosia nei confronti della sua fidanzata Manila Nazzaro, sembra che allo scadere dei 21 giorni, i due siano usciti insieme dal programma. Ma non è tutto, perché Amedeo Venza, sempre bene informato su ciò che accade ai vip e non solo, ha pubblicato sui suoi social una indiscrezione secondo la quale l'ex calciatore al termine del falò di confronto finale, sarebbe riuscito a strappare a Manila anche una promessa di matrimonio. Lieto fine per la coppia?

Manila e Lorenzo escono insieme da Temptation Island?

Lieto fine in arrivo per la coppia formata da Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, secondo quanto rivelato dal noto influencer Amedeo Venza sui suoi social. Attualmente la coppia sta attraversando alcuni momenti difficili, tanto che i promo relativi alla quarta puntata mostrano l'ex calciatore furioso dopo aver visto un video della fidanzata. 'Vado fuori di capoccia' sbotta Lorenzo nella clip che, in preda alla rabbia se la prende anche con un cuscino. Scenata di gelosia in arrivo?

Amedeo Venza rivela: 'Falò di confronto con richiesta di matrimonio'

In attesa di scoprire cosa avrà visto di così compromettente l'ex calciatore, le indiscrezioni sul prosieguo dell'avventura in terra sarda della coppia, rivelano che allo scadere dei canonici 21 giorni, Lorenzo e Manila si ritroveranno faccia faccia al falò finale di confronto.

Dai rumors circolanti in rete e secondo quanto pubblicato su Instagram anche da Amedeo Venza, la coppia uscirà insieme da Temptation Island. L'influencer inoltre, rivela che Amoruso avrebbe chiesto alla fidanzata di sposarlo, ricevendo una risposta affermativa.

Dopo Temptation Island, nuova vita insieme per Manila e Lorenzo

Dopo tante arrabbiature e gelosie, per Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro potrebbe aprirsi un nuovo capitolo della loro vita. L'avventura di Temptation Island quindi, sarebbe servita a dare una svolta alla loro relazione così come avevano loro stessi auspicato nel video di presentazione.

Se per Manila e Lorenzo sembra esserci un lieto fine, non è ancora ben chiaro il destino di un'altra coppia Vip, quella formata da Antonella Elia e Pietro Delle Piane. Non è dato sapere per il momento, come si sia concluso il loro percorso, ma di certo la loro avventura non sembra essere priva di ostacoli, visto la reazione della Elia nel promo trasmesso su Canale 5 e relativo alla messa in onda della quarta puntata, che verrà trasmessa oggi 23 luglio in prima serata. Qualcosa di sconvolgente potrebbe essere successo e potrebbe minare l'equilibrio della coppia.