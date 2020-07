Secondo le anticipazioni delle puntate Usa di Beautiful, Thomas passa la notte con Zoe, senza sapere che Liam sta tramando contro di lui. Dopo aver scoperto il segreto sullo scambio di culle di Beth, Hope sarà decisa a farla pagare molto cara al giovane Forrester. Zoe si offrirà di fare la spia ma, come si sa, al cuore non si comanda. L'ingenua Buckingam finirà infatti per innamorarsi perdutamente di Thomas, mandando all'aria tutti i piani.

Mentre Liam fa di tutto per riavere la sua Hope, che tanto ha sofferto per colpa di Thomas, nelle puntate americane di Beautiful Ridge decide di dare una seconda possibilità al suo matrimonio con Brooke, naufragato dopo i complicati eventi che hanno riguardato la finta morte di Beth.

Tra loro si metterà però Shauna, non disposta a lasciarsi scappare l'uomo che ama. La caparbia Fulton potrebbe centrare l'obiettivo, dopo la scoperta di qualcosa di molto critico.

Beautiful, trame americane: Thomas sotto scacco

Dopo la scoperta del segreto sullo scambio di culle di Beth, Thomas cercherà di cambiare per riconquistare Hope. Il suo proposito sarà anche buono, ma l'ossessione derivante dai problemi mentali a monte avrà la meglio. Liam, desideroso di eliminare per sempre dalle loro vite Thomas, macchinerà un piano contro di lui avvalendosi della complicità di Zoe.

Le anticipazioni di Beautiful svelano che Zoe accetterà di fare da pedina per incastrare il giovane Forrester. Il suo compito sarà quello di sedurlo, ma le cose non andranno come previsto.

Il fascino di Thomas la farà capitolare, tanto da infilarsi in una situazione piuttosto complicata.

Zoe spia innamorata

Nelle prossime puntate di Beautiful, Thomas organizzerà una cenetta romantica per Zoe mentre Hope sarà a casa ad occuparsi del dolce Douglas. La missione della ex di Xander è quella di carpire informazioni preziose da dare a Liam, ma gli eventi prenderanno una piega decisamente inaspettata.

Thomas e Zoe passeranno la notte insieme. La giovane Buckingam non riuscirà a mentire a se stessa e capirà di essersi innamorata di lui. Ora come farà a tenete fede al patto stretto con Liam? Intanto, il reale obiettivo di Thomas, quello di far ingelosire Hope, pare stia andando nel verso giusto.

Shauna spietata nelle prossime puntate di Beautiful

Ridge e Brooke non sono stati mai d'accordo riguardo le scelte sentimentali dei propri figli. Se la decisa Logan vorrebbe che Hope e Liam tornino insieme, Forrester tifa per Thomas. L'astio tra i due crescerà sempre di più nel corso dei prossimi episodi di Beautiful, fino ad arrivare ad un punto di non ritorno.

Brooke non accetterà di firmare le carte del divorzio, pregando Ridge di trovare un punto d'incontro. Ad approfittare della situazione sarà Shauna che, capendo il punto debole di Forrester, farà leva proprio su esso. La furba Fulton si mostrerà molto comprensiva con Thomas, sperando così di ottenere la stima della sua ambita preda, il ricco e potente Ridge Forrester.