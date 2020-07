Sui social e sui siti di Gossip sono emersi nuovi rumors su Antonio, concorrente della nuova edizione di Temptation Island insieme alla fidanzata Annamaria. Le dichiarazioni della presunta ex moglie del giovane sembrerebbero confermare la propensione al tradimento del fidanzato di Annamaria, venuta alla luce in seguito ai commenti di alcune donne riportati dalla blogger Deianira Marzano.

Secondo le segnalazioni di alcune utenti, Antonio avrebbe intrattenuto con loro relazioni parallele a quella con Annamaria. Anche una donna che si è presentata come l'ex moglie del concorrente di Temptation Island ha voluto mandare un messaggio all'attuale fidanzata del suo ex, facendo intuire come la fine del loro matrimonio sarebbe stata causata proprio da una relazione extraconiugale di Antonio con Annamaria.

Temptation Island, alcune donne sostengono di aver avuto una relazione con Antonio

Dopo la messa in onda della prima puntata di Temptation Island sono emerse varie indiscrezioni sulla coppia formata da Annamaria e Antonio. In particolare sui social alcune donne hanno sostenuto di aver avuto una relazione con l'uomo. Le utenti hanno dipinto un ritratto dell'uomo non proprio idilliaco, dato che hanno raccontato come Antonio sia propenso non solo a tradire, ma anche a mentire sia sulla sua vera identità sia sul lavoro svolto. Una delle presunte amanti ha anche dichiarato che Antonio ha passato a casa sua l'ultimo Capodanno. Fatti questi che, se confermati, potrebbero mettere ulteriormente in crisi la coppia di Temptation Island.

Parla l'ex moglie di Antonio: 'Gli uomini sposati non si toccano'

Sebbene nel video di presentazione di Temptation Island Antonio si sia detto cambiato e pronto a dimostrare alla compagna di essere maturato, quanto emerge sui social sembrerebbe smentire le sue dichiarazioni iniziali. Dopo le segnalazioni sulle presunte amanti dell'uomo, lo scoop di Deianira Marzano, riporta anche le dichiarazioni di una persona che dice di essere l'ex moglie di Antonio, la quale su Instagram ha voluto dire la sua sulla vicenda.

La donna sembra confermare la descrizione del suo ex marito fatta dalle altre utenti, non mostrandosi affatto stupita del fatto che l'ex marito non sia cambiato. Dalle sue parole si intuisce chiaramente che la causa della rottura del loro matrimonio è stata proprio il tradimento dell'uomo con l'attuale compagna Annamaria.

La presunta ex moglie di Antonio, infatti, ha scritto: "Mi dispiace che Annamaria soffra, ma gli uomini sposati non si toccano" puntualizzando che la donna sarebbe stata consapevole che Antonio fosse sposato. L'ex ha concluso il suo sfogo lanciando una stoccata alla "rivale" di un tempo: "Gli errori si pagano". In attesa di scoprire come si evolverà il viaggio nei sentimenti per Antonio e Annamaria, si ricorda che la prossima puntata di Temptation Island andrà in onda giovedì 9 luglio in prima serata su Canale 5.