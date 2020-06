Non è estate senza Filippo Bisciglia e la sua ormai immancabile frase "Ho un altro video per te". Dopo mesi difficili tra coronavirus e lockdown, giovedì 2 luglio su Canale 5 andrà in onda la prima puntata della nuova edizione di "Temptation Island". Il programma, prodotto da Fascino PGT e Ambra Banijay Italia, quest'anno fonderà le due versioni Nip e Vip, mettendo a dura prova due coppie famose, quelle di Antonella Elia-Pietro Delle Piane e dell'ex calciatore Lorenzo Amoruso-Manila Nazzaro e quattro coppie sconosciute al mondo della televisione (Valeria e Ciavy, Annamaria e Antonio, Anna e Andrea, Sofia e Alessandro).

Il giorno scelto per la messa in onda è stato anticipato dall'ammiraglia Mediaset, rispetto alla data originaria del 7 luglio. Nel bellissimo resort di "Is Morus Relais", in Sardegna, ogni settimana i partecipanti verranno chiamati al falò per vedere dei filmati sul rispettivo partner e farsi un'idea sulle decisioni da prendere. Al termine dei 21 giorni a disposizione, le sei coppie dovranno scegliere se continuare o interrompere la loro storia d'amore.

Temptation Island, le due coppie Vip

La coppia composta da Amoruso e Nazzaro sta insieme da tre anni e ha deciso di partecipare al programma per dare una svolta al loro amore e andare a convivere. L'ex difensore della Fiorentina e dei Glasgow Rangers è sempre stato considerato uno "scapolo d'oro", mentre l'ex Miss Italia eletta nel 1999 è stata già sposata ed ha due figli.

Un tandem che promette scintille è quello Elia-Delle Piane: i due stanno insieme da un anno e tre mesi. Lei è reduce dall'esperienza al Grande Fratello Vip e mentre era rinchiusa nella casa più spiata d'Italia, il suo compagno è stato paparazzato in atteggiamenti piuttosto intimi con la sua ex Fiore Argento.

L'uomo, dal canto suo, ha smentito fin da subito un possibile ritorno di fiamma con la figlia del noto regista e dopo l'uscita della Elia dalla casa, sembra abbiano ritrovato un nuovo equilibrio. Antonella partecipa a Temptation Island per guardare le possibili reazioni del suo Pietro, vedendola circondata da tanti tentatori, essendo lui molto geloso.

In merito al loro rapporto alcune anticipazioni non promettono nulla di buono: ci sarebbe già crisi tra i due, complice il troppo feeling di Pietro con una delle tentatrici con la Elia che avrebbe chiesto il falò di confronto, rifiutato dal compagno.

Temptation Island, le quattro coppie Nip

Tra le coppie Nip vedremo quella formata da Valeria, 27 anni e Ciavy, 35 anni: stanno insieme da quattro anni, lei vorrebbe più libertà, lui temporeggia sempre sul discorso "convivenza": partecipa all'Isola delle tentazioni per capire se è veramente innamorato della sua compagna. La quarta coppia, Annamaria e Antonio, sono entrambi di Napoli: dieci gli anni di differenza, 43 lei, 33 lui. Il problema tra i due è l'immaturità dimostrata dal ragazzo per alcuni suoi piccoli errori con altre donne, sempre perdonati dalla donna.

Antonio vuol dimostrare di aver messo la testa a posto, mentre Annamaria cercherà di capire se è la persona adatta a lei per costruire un qualcosa di importante. La quinta coppia di fidanzati è composta da Anna e Andrea, lei 37 anni e lui 27, anche qui dieci anni di differenza: stanno insieme da due anni e mentre il ragazzo andrebbe a vivere fin da subito con la compagna, Anna vorrebbe qualcosa di più, un matrimonio e dei figli. Per questo motivo Andrea tentenna, non sentendosi ancora pronto per un progetto di vita così grande. Dare una svolta totale al loro fidanzamento o un taglio netto, è da lì che passerà il loro viaggio nei sentimenti. La sesta ed ultima coppia è quella composta da Sofia e Alessandro: 4 anni e mezzo insieme con non poche difficoltà e allontanamenti.

Partecipano a questa edizione per comprendere se c'è ancora la fiducia di un tempo dopo che lei per alcuni mesi ha frequentato un'altra persona. Bisognerà attendere ancora due giorni poi nella cornice sarda si prevedono giochi, risate, fulmini e saette.