Giordano Mazzocchi nelle ultime ore è finito al centro del Gossip per via di una possibile frequentazione con Viktorija Mihajlović. L'ex corteggiatore di Uomini e donne e la figlia dell'allenatore del Bologna Siniša Mihajlović hanno pubblicato nella serata di domenica 5 luglio delle storie sui social uguali, in cui i due sono a bordo di un monopattino, per le strade di Roma.

Giordano Mazzocchi potrebbe essere legato a Viktorija Mihajlović

Giordano Mazzocchi, dopo la fine della sua relazione con la tronista Nilufar Addati, non era mai finito al centro di pettegolezzi in rete su nuove frequentazioni.

Nella prima domenica di luglio, l'influencer ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram, in cui ha fatto vedere ai suoi follower che ieri sera si trovava a Roma nei pressi del Colosseo. Giordano era a bordo di un monopattino e sfrecciava sul mezzo, costeggiando il monumento illuminato. Mazzocchi ha scelto come canzone per immortalare quel momento un brano di Dandy Turner ''Sei bella come Roma''. La canzone usata dall'ex corteggiatore del dating show di Maria De Filippi sembra una vera e propria dichiarazione d'amore.

La canzone usata da Giordano Mazzocchi per il video

Giordano ha scelto pochi secondi della canzone per accompagnare il suo video, ma sono stati molto significativi: ''Sta piovendo da mezz'ora, tu bella come Roma.

Giri sempre con la tuta, dici: 'Tra noi due non funziona'. Mezza pariolina, mezza bora. Se vuoi facciamo un giro in zona''. Anche Viktorija Mihajlović ieri sera si trovava nello stesso posto di Mazzocchi, in giro in monopattino. Nei video di Viktorija condivisi sui social è apparso lo stesso monopattino.

L'autrice del libro "Sinisa, mio padre", non ha accompagnato con la musica i video in giro in monopattino apparsi nelle sue Instagram stories.

Dopo la tv, un singolo per Giordano Mazzocchi

Giordano Mazzocchi dopo l'esperienza televisiva a Uomini e Donne, dove è stato scelto da Nilufar, ha partecipato a Temptation Island con l'Addati.

Tuttavia, però, la loro relazione è terminata da diverso tempo. Giordano al momento è impegnato con un nuovo progetto lavorativo in ambito musicale. Insieme ai Gemini Solo, Mazzocchi ha pubblicato il singolo ''Disagio'' e sta ottenendo successo. Attraverso le sue storie Instagram, l'influencer condivide giornalmente i balletti che i suoi fan pubblicano, usando la sua canzone come colonna sonora. Viktorija Mihajlović ha invece da poco pubblicato un libro che parla di suo papà: ''Sinisa, mio padre''. Al momento non è ancora chiaro se Giordano e Viktorija siano una coppia, occorrerà pertanto ancora un po' di tempo per capire se si tratta di qualcosa di serio o ci sia soltanto un'amicizia fra i due.