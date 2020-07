Nicola Vivarelli ha rotto il silenzio sul rapporto con Gemma Galgani. L'ufficiale della marina mercantile si trova in vacanza a casa di amici ma della dama piemontese non c'è alcuna traccia. Stando a quanto riferito dal corteggiatore di Uomini e donne, Gemma non avrebbe voluto raggiungerlo per trascorrere le vacanze con lui.

Nicola e Gemma si sono conosciuti a Uomini e Donne, prima tramite chat e poi nel format classico del programma, dove sembravano essere diventati inseparabili. Terminate le registrazioni i due, dopo un week end trascorso a Roma, non sono stati più avvistati insieme.

Nicola deluso dalla dama: 'Non è voluta venire’

Nicola Vivarelli sta trascorrendo le vacanze estive insieme ai suoi amici. I fan del 26enne hanno notato l'assenza di Gemma Galgani, così il diretto interessato ha deciso di fare chiarezza.

A quanto pare la situazione tra la dama di Uomini e Donne e il suo corteggiatore sembra non promettere nulla di buono. “Vi domanderete - ha affermato Vivarelli - come mai Gemma Galgani non sia con me” per poi precisare che, invece, avrebbe molto gradito la compagnia della piemontese. In un'altra storia pubblicata su Instagram l'ufficiale della marina mercantile ha confidato: "Ho invitato più volte invitato Gemma a raggiungermi per le vacanze. Purtroppo, nonostante i ripetuti inviti, si vede che non vuole venire”.

L'ex corteggiatore è sembrato dispiaciuto per gli inviti declinati e per la situazione che si è venuta a creare con Gemma, la quale sembra sempre più lontana da lui. Ora che Nicola Vivarelli ha cercato di fare chiarezza sul rapporto con la dama piemontese, i fan della coppia si aspettano che a fare ulteriore luce sulle parole del giovane sia proprio la 70enne.

Solamente pochi giorni fa, d'altra parte, la protagonista di Uomini e Donne in un’intervista al magazine del programma si era detta entusiasta per la frequentazione con Vivarelli.

L'indiscrezione di Amedeo Venza

Le scorse settimane, Amedeo Venza aveva lanciato un'indiscrezione sulla presunta crisi tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli.

Secondo quanto riportato dal blogger, la dama avrebbe capito che la conoscenza con l'aitante corteggiatore non avrebbe un futuro concreto. Rumors che potrebbero essere legate al silenzio social dei due protagonisti di Uomini e Donne.

Venza aveva parlato di una pausa tra Gemma e Nicola: "Trova inutile la frequentazione e senza fondamenta". Secondo il blogger, infine, la dama sarebbe tornata con i piedi per terra dopo avere guardato in faccia la realtà. Pare confermare il presunto allontanamento il silenzio di Galgani su Instagram: da tempo non parla del giovane marinaio.