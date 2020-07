Una nuova fiction sta ottenendo buoni risultati di share in Italia, si tratta della fiction Come sorelle, che diversamente da quanto dice il titolo, narra delle vicende di tre ragazze che scoprono di essere sorelle in età adulta. Il terzo episodio del 22 luglio vede le tre ragazze alle prese con le indagini sulla morte di Tekin.

Anticipazioni terzo episodio del 22 luglio

Nella puntata di mercoledì prossimo le tre sorelle Ipek, Deren e Cilem saranno coinvolte nelle ricerche del colpevole dell'assassinio di Tekin. Ad essere accusato in un primo momento sarà Sinam, poi rilasciato per insufficienza di prove.

Cahide accetterà la proposta di matrimonio di Cemal, in cambio chiederà all'uomo di star alla larga dalle tre ragazze. Ma le intenzioni dell'uomo sono ben altre, e mentirà quando stringerà il patto con la futura moglie.

Ipek cercherà di pagare il debito contratto dal marito Tekin, ma i proventi dell'olio che voleva vendere per ricavare il denaro necessario, verranno a mancare perché Cemal brucerà il manufatto. Azra e Cilem durante un incontro in un ristorante, del tutto imprevisto, avranno da ridire e Cilem proferirà parole forti, dicendo che gliela farà pagare.

Buoni risultati per la fiction turca

La fiction turca sta ottenendo un ottimo riscontro di pubblico, come la romantica soap DayDreamer sempre realizzata in Turchia, che ha letteralmente rapito il pubblico italiano con la sua trama avvincente.

A seguire la seconda puntata di Come sorelle di mercoledì scorso sono stati ben 2,3 milioni di telespettatori con il 12,49% di share. Chi si è perso uno dei due appuntamenti precedenti può rivedere le puntate trasmesse su Mediaset Play in replica, scaricando l'app su smartphone, tablet o pc. Per poter visionare tutti i servizi offerti dal sito Mediaset Play, l'ideale sarebbe registrarsi, così facendo si potrà accedere a tutti i contenuti presenti in esso anche in streaming.

La fiction dal titolo Come sorelle, prodotta in Turchia dagli stessi autori di Cherry Season e Bitter Sweet, ha come protagoniste tre ragazze che scoprono di essere sorelle, quando sono ormai adulte. Le tre giovani si ritrovano alle nozze di una di loro, Ipek, che ha deciso di sposare un uomo che odia per vendicarsi di lui.

Le nozze, però, vengono sconvolte dalla tragedia della morte dello sposo. Il primo ad essere indagato dell'omicidio è il figlio dell'uomo, gli investigatori hanno subito pensato che potesse essere lui l'assassino visti i rapporti poco idilliaci dei due.

Le tre sorelle potrebbero essere coinvolte nella vicenda dell'omicidio? Chi ha causato la morte dell'uomo? Già a riguardo si parla di differenti possibili finali, di cui uno aperto proprio per dar modo di far proseguire la storia della fiction con una seconda stagione. In attesa di altre anticipazioni il prossimo appuntamento è previsto per il 22 luglio 2020 su Canale 5 alle 21:30 circa.