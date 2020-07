Nuovo spazio dedicato alle notizie su DayDreamer - Le ali del sogno, la Serie TV che narra la storia d'amore di un fotografo e un'aspirante scrittrice all'interno di un'agenzia pubblicitaria.

I nuovi spoiler provenienti dalla Turchia anticipano che Aylin Yuksel (Sevcan Yasar) dimostrerà di non darsi per vinta dopo essere stata smascherata da Can Divit (Can Yaman). La perfida donna si metterà in contatto con Huma per chiederle di estromettere Can dalla guida della Fikri Harika.

Daydreamer: Emre ripudiato dal fratello

Le anticipazioni di DayDreamer narrano che Aylin diventerà sempre più spietata nel corso delle nuove puntate.

Difatti, la dark lady non esiterà a mettere bocca negli affari di Can. Tutto inizierà quando Sanem (Demet Ozdemir) recupererà il fascicolo rosso che dimostra che Emre e la Yuksel sono soci di una società segreta. Sanem, a questo punto, presenterà la documentazione a Can, sperando di essere perdonata per aver aiutato il fratello nel suo losco piano di mandare in rovina l'agenzia pubblicitaria.

Tuttavia, la parte fondamentale della cartellina sarà sottratta da Leyla (Öznur Serçeler) che invece di consegnarla al contabile della Fikri Harika racconterà quanto accaduto a Can; appresa la verità il fotografo troncherà quindi i rapporti con Emre (Birand Tunca), tanto da ripudiarlo. Alla fine, Aylin proverà a convincere l'ex fidanzato a reagire, organizzando insieme una controffensiva.

Aylin vuole che Huma estrometta Can dall'agenzia pubblicitaria

Stando agli spoiler di DayDreamer - Le ali del sogno" in programma prossimamente si apprende che Aylin deciderà di fare di testa sua, visto il rifiuto di Emre a reagire. In particolare, la donna telefonerà ad Huma, la madre di Can. Nel corso della conversazione, la Yuksel informerà la signora che la condotta di suo figlio starebbe portando a rischio fallimento la Fikri Harika, invitandola a togliergli il 40% delle azioni dell'azienda a favore del minore dei fratelli Divit.

In questo modo, la dark lady si augurerà di impossessarsi di fatto del controllo dell'agenzia pubblicitaria, qualora diventasse guidata dall'ex fidanzato.

Contemporaneamente a tutto ciò, il fotografo ripenserà al rapporto conflittuale con la madre Huma (Ipek Tenolcay), ricordandosi quando aveva licenziato l'avvocato Metin, reo di averla informata sulla Fikri Harika.

In attesa di vedere come proseguirà questa story-line, si ricorda che la serie tv turca torna domani lunedì 20 luglio dalle ore 14:45 su Canale 5 ed è inoltre possibile rivedere gli episodi già andati in onda in modalità on demand sul sito 'Mediaset Play'.