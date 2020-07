Nelle prossime puntate di Un posto al sole, verrà finalmente mostrato il matrimonio tra Guido e Mariella. Tale evento è stato svelato più volte nei giorni scorsi, durante i promo mandati in onda da Rai 3. Le puntate di giovedì 30 e venerdì 31 saranno dedicate al lieto evento e, nel resto della settimana, le trame ci introdurranno al fatidico giorno. Va detto che però non tutto filerà liscio come dovrebbe e, attorno alla coppia, ruoteranno diversi personaggi che daranno vita a una storyline tanto turbolenta quanto divertente. A seguire le anticipazioni delle puntate, relative al matrimonio tra Del Bue e la Altieri, che andranno in onda dal 27 al 31 luglio alle 20:45 su Rai 3.

Cinzia, Bice e Dolly

Quello tra Guido (Germano Bellavia) e Mariella (Antonella Prisco) si preannuncia un matrimonio tutt'altro che tranquillo. Se, almeno apparentemente, sembra essere archiviata la pratica Dolly (Lucianna De Falco), presto i due dovranno fare i conti con un nuovo nemico ancora più agguerrito.Altieri sarà molto agitata e avrà dei bruttissimi presentimenti che potrebbero presto rivelarsi fondati. Nelle prossime puntate di Un posto al sole, tornerà direttamente dal passato di Guido, il personaggio di Cinzia (Veronica Mazza). Apparentemente la donna vorrà solo complimentarsi e fare gli auguri alla sposa, ma in realtà coverà dentro di lei dei sentimenti di vendetta.

La scaramanzia di Mariella

Mariella si autoconvincerà che qualcosa possa andare storto e inizierà ad aggrapparsi a diversi riti scaramantici. La donna inizierà a fare continui scongiuri contro la cattiva sorte e, con questo stato d'animo, si appresterà a passare la notte prima del matrimonio dal suo migliore amico Cerry (Cosimo Alberti).

La donna non vorrà assolutamente infrangere la prassi che vuole che gli sposi non si vedano prima del matrimonio e farà di tutto per evitare che ciò accada. Guido giocherà un po' con le paure della donna, fingendo di sbirciare, ma alla fine rispetterà i voleri della futura moglie coccolandola e riempiendola di baci, tuttavia il peggio dovrà ancora venire.

Tempo di vendicarsi

Il giorno successivo, Mariella, nel salone di Bice (Lara Sansone) per l’acconciatura da sposa, farà un incontro decisamente sgradevole. Cinzia si presenterà alla Altieri facendole molti complimenti, Mariella non crederà alle moine della donna e farà un gesto scaramantico. Effettivamente Cinzia non è affatto sincera, la donna in realtà medita vendetta contro Bice, rea di averla smascherata nella sua gestione poco pulita della casa di Guido trasformata in B&B abusivo. La Maiori ovviamente vorrà vendicarsi anche di Mariella e farà di tutto per gettare la novella sposa nel panico, ma ci riuscirà?