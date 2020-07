Importanti colpi di scena accadranno nella soap opera Una vita in onda nelle prossime settimane su Canale 5. Le anticipazioni indicano che Rosina Rubio (Sandra Marchena) accetterà che suo marito Liberto Mendez (Jorge Pobes) ritorni a vivere sotto lo stesso tetto dopo il suo arresto. Tuttavia il clima all'interno della coppia non sarà dei più rosei dopo il tradimento del nipote di Susana con Genoveva Salmeron (Clara Garrido).

Una vita: Rosina accusa Liberto di essere un mantenuto

Gli spoiler made in Spagna di Una vita segnalano che le nozze di Rosina Rubio e Liberto Medez attraverseranno un periodo difficile.

Tutto avrà inizio quando Alfredo e Genoveva Salmeron convinceranno la coppia ad investire nel banco americano per triplicare i loro soldi. Purtroppo tale investimento si rivelerà una truffa organizzata dai coniugi Bryce per vendicarsi dei torti subiti da Samuel. Per questo motivo, la madre di Leonor inizierà a litigare pesantemente con il marito, arrivando ad accusarlo di essere un mantenuto. Inoltre, lo incolperà della disfatta economica. Il nipote di Susana si sentirà ingiustamente accusato dalla moglie, tanto da cadere tra le braccia della seducente vedova di Samuel. Il passo del Mendez minerà la serenità matrimoniale con la Rubio.

Mendez finisce in carcere dopo l'accusa di Alfredo

Nelle puntate future della soap opera, Genoveva chiederà ad Ursula di fare in modo che Casilda assista alle effusioni tra lei e Liberto.

La notizia del tradimento di quest'ultimo farà ben presto il giro di tutto il ricco quartiere. In tanti non crederanno che il nipote di Susana si sia macchiato di adulterio nei confronti di Rosina, in quanto si era dimostrato molto innamorato di lei. Alfredo Bryce, nel frattempo, scoprirà che la Salmeron lo ha tradito davanti agli occhi di tutti quanti, tanto da meditare vendetta.

A tal proposito, il ricco banchiere si procurerà un falso testimone per denunciare Mendez di aver tentato di abusare sua moglie. Per questo motivo, l'uomo sarà portato in carcere, sebbene nessuno dei familiari né amici credano minimamente nella sua colpevolezza.

La Rubio non riesce a perdonare Liberto

Felipe Alvarez Hermoso assumerà la difesa di Liberto, facendolo uscire di cella in attesa della sentenza definitiva. In seguito, il legale chiederà a Rosina di accogliere il marito a casa in quanto vuole fare buona impressione al giudice durante il processo. In questo frangente, il vedovo di Celia rammenterà alla madre di Leonor che ci sono buone possibilità che suo marito venga prosciolto. All'inizio la Rubio si dimostrerà riluttante, per poi dare a Mendez il permesso di tornare a casa. Tuttavia questo non porterà ad un immediata riappacificazione tra marito e moglie, in quanto quest'ultima non riuscirà a perdonare la sua infedeltà.