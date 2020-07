Gli spoiler della famosa soap opera spagnola Una vita riservano molte novità per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 27 a venerdì 31 luglio su Canale 5 alle ore 14:10, Cinta Dominguez, interpretata dall'attrice Aroa Rodríguez, vorrà dichiarare pubblicamente di essere fidanzata con Emilio, ma il giovane non sarà d'accordo con la sua decisione. In seguito, Marlén vorrà aiutare Genoveva a liberarsi di suo marito Alfredo una volta per tutte, così proporrà una soluzione alla donna. La Salmeron ascolterà i consigli dell'amica ma non condividerà il suo pensiero.

José e Bellita anticipano la partenza per l'Argentina

Nelle puntate di Una vita che verranno trasmesse dal 27 al 31 luglio, José Dominguez e Bellita Del Campo saranno costretti ad anticipare la loro partenza per l'Argentina. Inoltre, i due decideranno di lasciare la loro figlia Cinta insieme ad Arantxa a Calle Acacias. Frattanto, Cinta sarà desiderosa di rendere pubblica la sua storia d'amore con Emilio, così parlerà al giovane delle sue intenzioni. Poco dopo Emilio confesserà alla sua amata Cinta di non essere pronto a rendere pubblica la loro relazione. Successivamente, Marlén proporrà a Genoveva una nuova soluzione affinché riescano a disfarsi definitivamente di Alfredo. Tuttavia Genoveva non sarà molto convinta riguardo la decisione di Marlén, mentre Marcellina vorrà risolvere il suo problema con l'allergia, così chiederà aiuto a Servante.

Cristobal incontra Alfredo

Ramon deciderà di portare Carmen a fare alcuni acquisti, ma la donna resterà assai turbata quando si renderà conto che uno dei vestiti che Ramon ha scelto per lei è identico ad un abito che indossava Trini. Nel frattempo, Genoveva si rifiuterà di complottare insieme a Marlén, poi la Salmeron resterà notevolmente sconvolta, al rientro presso la sua abitazione, poiché troverà Cristobal impegnato in una conversazione con suo marito Alfredo.

Successivamente Ramon deciderà di vivere la sua storia d'amore con Carmen alla luce del sole e chiederà alla donna di essere più disinvolta in pubblico. Carmen, però, temerà sempre di più il confronto con Trini; in particolar modo, la donna avrà paura che Ramon voglia trasformarla nella sua defunta moglie.

Dove guardare in streaming online le puntate di Una vita

Intanto che vadano in onda le nuove puntate di Una vita, è possibile rivedere alcuni degli episodi già andati in onda, registrandosi gratuitamente sulla piattaforma dedicata MediasetPlay.it. All'interno del sito, oltre alle puntate della serie spagnola si possono trovare altri contenuti particolari riservati alle anticipazioni e ai personaggi di Una vita.