Nelle prossime settimane di programmazione, i telespettatori italiani della telenovela Una vita assisteranno a un nuovo triangolo amoroso. A movimentare le trame dello sceneggiato iberico sarà Cinta Dominguez (Aroa Rodriguez), che dopo essere stata lasciata da Emilio Pasamar (Josè Pastor) intraprenderà una relazione con Rafael (Andreas Munoz).

La giovane artista volterà pagina per consentire ai genitori di Bellita del Campo (Maria Gracia) e José Miguel (Manuel Bandera) di recuperare i soldi persi, a seguito del crollo della banca americana gestita da Alfredo Bryce (Eleazar Ortiz). Emilio sarà sempre più devastato quando vedrà la ragazza a cui ha dovuto rinunciare al fianco di un altro uomo, soprattutto quando la coppia deciderà di andare in tournée insieme.

Una vita spoiler: Emilio lascia la giovane Dominguez, Bellita e José truffati

Gli spoiler relativi a ciò che accadrà negli episodi in onda su Canale 5 prossimamente, svelano che Cinta non appena Emilio non se la sentirà più di continuare la loro storia d’amore farà la conoscenza di Rafael. Quest’ultimo si avvicinerà ulteriormente alla giovane artista, quando Bellita e José Dominguez perderanno i loro risparmi a causa di Alfredo Bryce. Cinta nonostante apprenderà che il suo nuovo spasimante le ha fatto credere di essere un ricco imprenditore per conquistarla, si servirà dell’aiuto dello stesso per poter saldare i debiti dei propri genitori. Per merito di Rafael, l’artista si esibirà in alcuni cabaret riuscendo quindi a guadagnare i soldi necessari.

Emilio darà l’impressione di soffrire per la situazione venutasi a creare, al tal punto che si pentirà di aver smesso di frequentare Cinta. Nel corso di un pomeriggio, infatti il figlio di Felicia chiederà alla sua ex fidanzata di recarsi a un suo appuntamento per confidarle il motivo per cui si è visto costretto a separarsi da lei.

Il ragazzo desisterà dal suo intento nell'istante in cui vedrà colei che ama in compagnia di Rafael. In seguito, quest’ultimo dopo essersi accorto di non essere ancora riuscito a far innamorare Cinta, le farà sapere di aver ricevuto una proposta di lavoro da una famosa cantante per partecipare a una tournée.

Il chitarrista anche se farà capire di voler portare avanti la sua carriera, sottolineerà alla fanciulla di essere disposto a rifiutare l’importante incarico, se lei si deciderà a dichiarargli i suoi sentimenti.

Cinta fidanzata con Rafael, Emilio rinuncia a fare una scenata di gelosia grazie a Camino

Cinta non volendo rinunciare a esibirsi approfitterà di una merenda con Rafael per annunciare ai suoi familiari che lei e il chitarrista si amano. La novità ovviamente scatenerà la gelosia di Emilio, invece Bellita dopo un’iniziale contrarietà accetterà il fidanzamento tra sua figlia e Rafael quando saprà che faranno il giro di tutta la Spagna per dare vita ai loro spettacoli. La signora Dominguez però preciserà alla consanguinea che dovrà smettere di salire sul palco come le aveva promesso, non appena si riprenderanno del tutto economicamente.

In seguito Emilio coglierà l’occasione al volo, non appena la moglie di José Miguel pranzerà al Nuovo Secolo XX per fare un dispetto a Felicia. Il figlio di quest’ultima avendo appreso da Antonito del bacio che si sono scambiati Cinta e Rafael, verrà fermato in tempo da Camino nel momento in cui sarà in procinto di fare una scenata. Per finire la giovane Dominguez farà fatica a nascondere il suo turbamento, quando il suo amato dirà a lei e ai suoi genitori che dovranno partire in anticipo.