La serie tv turca Daydreamer - le ali del sogno continua a essere parecchio apprezzata dai fan italiani. Gli spoiler degli episodi che verranno trasmessi su Canale 5 tra qualche settimana, raccontano che Emre Divit (Birand Tunca) rischierà la vita a causa di un incidente automobilistico che avrà al termine di un acceso litigio con il fratello Can (Can Yaman).

La situazione sarà abbastanza seria, visto che il figlio minore di Aziz e Huma dovrà essere operato d’urgenza per sfuggire alla morte certa. I telespettatori avranno modo di apprendere che quanto accaduto al fratello del fotografo, si scoprirà essere collegato a uno dei piani diabolici della malvagia Aylin (Sevcan Yasar) disposta a tutto per tornare a lavorare alla Fikri Harika.

Daydreamer, anticipazioni turche: Emre ottiene il 40% delle azioni della Fikri Harika

Nelle prossime puntate della soap opera, Can grazie a Leyla verrà finalmente a conoscenza che Emre e Aylin hanno fondato una società a discapito della Fikri Harika. Il fotografo già arrabbiato con il fratello per essersi servito di Sanem per entrare in possesso di informazioni private dell’azienda di famiglia e per aver corrotto con del denaro dei clienti, gli dirà che da adesso in poi tra di loro non ci sarà nessun legame.

Il secondogenito di Aziz si sentirà in colpa per aver agito contro Can, infatti non se la prenderà con Leyla per averlo smascherato. La perfida Aylin invece decisa a risolvere la situazione al più presto contatterà in segreto la signora Huma Divit.

Emre per merito della sua amante riuscirà a ottenere il 40% delle azioni della Fikri Harika, dato che a cedergliele sarà sua madre.

Il figlio minore di Aziz costretto a operarsi, Can va in ospedale dal fratello

Il secondogenito del Divit dopo essere tornato a lavorare nell’agenzia pubblicitaria prenderà parte a una scampagnata organizzata da Can con tutto il personale, e farà i conti con l’ennesimo rifiuto del fratello.

Quest’ultimo oltre a ribadire a Emre di non voler più collaborare con lui, lo caccerà in presenza dei suoi dipendenti dicendogli di non riuscire a farla franca con l’acquisto del pacchetto azionario.

Furioso per l’ennesimo diverbio avuto con il fratello, e non sospettando affatto che ci sia lo zampino di Aylin nella faccenda, il figlio minore di Aziz salirà sulla propria auto in uno stato d’animo alterato.

A causa della poca concentrazione la vettura di Emre finirà fuori strada, e le condizioni di salute dell’uomo sin da subito appariranno parecchio critiche a tal punto che si vedrà costretto a sottoporsi a un intervento al collo per poter restare in vita. Questo bruttissimo momento però farà riavvicinare i due fratelli Divit, dato che Can, quando verrà messo al corrente dell’incidente di Emre, non ci penserà due volte prima di andare in ospedale con Sanem.