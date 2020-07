Gli episodi della telenovela Una vita in onda sulla rete ammiraglia Mediaset dal 26 luglio al 2 agosto riserveranno dei colpi di scena. Dagli spoiler si evince che la nuova arrivata Marlen arriverà ad Acacias 38 con delle terribili intenzioni: la donna vorrà sbarazzarsi di Alfredo Bryce (Eleazar Ortiz) con la complicità di Genoveva Salmeron (Clara Garrido).

Carmen Sanjurjo (Maria Blanco) invece farà fatica a nascondere la sua delusione nei confronti di Ramon Palacios (Juanma Navas), quando vorrà farle assumere gli stessi atteggiamenti della compianta moglie Trini Crespo (Anita del Rey).

Una vita trame: Carmen si accorge che Ramon vuole farla somigliare a Trini

Nelle puntate in programma in Italia dal 26 luglio al 2 agosto, Carmen quando scoprirà che l’ispettore militare vuole tendere una trappola ad Antonito interverrà per evitare che il giovane vada in guerra. L’ex domestica farà intendere che Ramon ha dei problemi di memoria. I fan della Serie TV apprenderanno l’identità della persona che ha pedinato Genoveva: si tratterà di Marlen un’amica del passato della darklady: quest’ultima dopo essere giunta ad Acacias 38 proporrà alla Salmeron di aiutarla a mettere fine all'esistenza di Alfredo. Intanto Carmen rimarrà delusa da Ramon, quando si accorgerà che uno degli abiti che ha scelto per lei è quello che apparteneva alla defunta Trini.

Successivamente Genoveva dopo aver rifiutato di aiutare la sua amica Marlene a vendicarsi di suo marito Alfredo, farà fatica a nascondere il suo turbamento. La darklady non appena rientrerà a casa sorprenderà Bryce a parlare con Cristobal, l’assassino del defunto Samuel. Carmen ancora una volta avrà il timore che Ramon voglia farla somigliare alla compianta moglie Trini, quando le dirà di essere più disinvolta in presenza degli abitanti.

Servante deciderà di chiudere ogni rapporto con Marcelina, quando Jacinto e Casilda lo considereranno il responsabile dell’allergia ai fiori della giovane.

Emilio e Cinta si baciano, Marlen avvelenata da Genoveva

Carmen accuserà il padre di Antonito di volerla trasformare in una copia di Trini, quando organizzerà una merenda con le vicine per aiutarla a integrarsi.

Finalmente Camino dopo aver superato la paura farà un ballo con Cesareo, invece Emilio farà sapere a Camino di essersi innamorato di Cinta. Quest’ultima dopo essersi confidata con Arantxa, si scambierà un bacio per strada con il giovane Pasamar sotto lo sguardo di Felicia. In seguito Agustina dopo aver appreso dal medico di avere poco tempo da vivere, farà rimanere sconvolta Ursula nell'istante in cui la metterà al corrente della bruttissima diagnosi.

Nel frattempo Genoveva deciderà di pagare Marlen per farsi dare le foto che ritraggono Alfredo in atteggiamenti intimi con il fratello della sua amica. La nuova arrivata purtroppo cadrà in una trappola della Salmeron quando si incontreranno per lo scambio, poiché quest’ultima le farà ingerire del veleno.

La darklady dopo essersi tolta di mezzo Marlen, farà ritorno a casa con un grosso baule contenente probabilmente il cadavere della vittima.

Il ritorno di Milagros, Alfredo paga Cristobal

Intanto Agustina convinta di essere sull'orlo della morte, esigerà che Ursula non faccia sapere a nessuno delle sue pessime condizioni di salute. Servante continuerà a infastidire i cittadini, invece Ramon starà in ansia quando verrà a sapere che sua figlia Milagros trascorrerà le vacanze ad Acacias 38. In particolare il ricco borghese sarà agitato poiché vorrà fare una buona impressione alla sua terzogenita: per tale motivo Palacios acquisterà una scatola con dentro un pupazzo che purtroppo non avrà l’effetto desiderato.

La bambina infatti dopo aver riabbracciato i propri cari scoppierà a piangere a causa del regalo del padre.

Josè riceverà un telegramma dall'Argentina, mentre Alfredo sospetterà che Genoveva abbia incontrato Marlen in segreto. Quando Bellita deciderà di tornare sul palco, Cinta non vorrà partire e proporrà a Emilio di rendere pubblica la storia d’amore. Infine Alfredo pagherà Cristobal per convincerlo a lasciare in pace sua moglie, mentre Agustina non crederà di essere affaticata a causa dell’età.