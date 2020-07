Nuovo appuntamento con le notizie su Una vita, la soap opera ambientata in un ricco quartiere spagnolo. Se in Spagna Genoveva Salmeron (Clara Garrido) sarà sequestrata insieme a Felipe, le trame in onda nelle prossime settimane segnalano che la donna darà ordine a suo marito Alfredo Bryce di porre fine all'esistenza di Ramon Palacios (Juanma Navas).

Una vita: Genoveva vuole ridurre sul lastrico i vicini

Le anticipazioni di Una vita rivelano che Ramon rischierà davvero di morire nelle prossime puntate in onda su Canale 5. Tutto inizierà quando Genoveva organizzerà un piano per vendicarsi dei vicini dopo essersi alleata con Alfredo.

La darklady, disposta a tutto, convincerà il vicinato ad investire i propri risparmi in una banca. In pratica, Salmeron farà credere ai vicini che il denaro si moltiplicherà a livelli vertiginosi grazie alla consulenza di suo marito, un socio del banco americano. Rosina e Liberto saranno i primi ad essere coinvolti nella truffa, seguiti poi da Susana e Antonito (Alvaro Quintana). Purtroppo, i presenti saranno all'oscuro che la moglie di Bryce vuole ridurli sul lastrico, in quanto non avevano aiutato Samuel nel momento del bisogno. D'altro canto, Palacios e l'avvocato Felipe non si fideranno del conveniente piano di investimento proposto dalla coppia. Alla fine, il padre di Milagros comincerà a fare delle indagini sul banco americano, pregando il figlio di non farsi coinvolgere in facili guadagni.

Ramon compie delle indagini sul banco americano

Le trame della soap opera indicano che Genoveva riuscirà a cambiare la documentazione originale del banco americano con una falsa. Tale relazione positiva sull'istituto non convincerà Ramon, il quale inizierà a condurre ulteriori indagini che lo metteranno in serio pericolo.

Nel frattempo, Salmeron cercherà di convincere Antonito ad investire dei soldi. Il giovane, a questo punto, accetterà di prendere parte alla proposta, sebbene non si lasci tentare dalle grazie della nobildonna. Ma ecco che la darklady chiederà a suo marito Alfredo di eliminare Palacios, in quanto ha paura che scopra le loro vere intenzioni.

Palacios coinvolto in un fuoristrada per colpa di Alfredo

Successivamente, il padre di Milagros riceverà un telegramma preoccupante che lo costringerà a lasciare momentaneamente Acacias 38. Prima della partenza, l'uomo cercherà di convincere Lolita a fermare il marito sino al suo ritorno in quanto ha scoperto delle cose compromettenti sul banco americano. Ed ecco arrivare il colpo di scena: Ramon rischierà di morire dopo essere rimasto coinvolto in un terribile fuoristrada. Il Palacios sarà subito trasportato in ospedale, dove le sue condizioni desteranno le preoccupazioni dei sanitari. Nel frattempo i telespettatori di Una vita scopriranno che dietro il tragico incidente si nasconde la mano diabolica di Genoveva e Alfredo.

Difatti, i coniugi Bryce dimostreranno di non avere nessun scrupolo di coscienza pur di salvaguardare i loro interessi.