Le trame di Una vita, andate in onda un anno fa in Spagna e che saranno trasmesse nei mesi estivi su Canale 5 annunciano l'arrivo di un nuovo personaggio: si tratta di Marcia Sampaio, interpretata dall'attrice Trisha Fernandez, che verrà assunta da Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) dopo i problemi sorti con Agustina. Una nuova presenza, che destabilizzerà moltissimo Genoveva Salmeron (Clara Garrido).

Una Vita: Felipe alla ricerca di una nuova domestica

Le anticipazioni della soap opera svelano che Agustina si getterà dalla finestra con l'intenzione di farla finita in seguito alle macchinazioni di Ursula e Genoveva.

Tuttavia, il piano mostruoso delle due complici non avrà l'esito sperato. I medici, infatti, scopriranno che l'inserviente non è affetta da nessuna particolare patologia. Nonostante questo, la vedova di Samuel continuerà a portare avanti il suo piano di vendetta nei confronti del vicinato, offrendo alla Dicenta un posto di lavoro presso la sua abitazione.

Nel frattempo, la serva di Felipe verrà dimessa dall'ospedale nonostante le sue precarie condizioni di salute. L'anziana donna necessiterà di essere costantemente assistita per riprendersi dalla terribile caduta. Per questo motivo Alvarez Hermoso sarà costretto a trovare una nuova domestica per sbrigare le faccende nel suo appartamento. Alla fine l'avvocato dirà ad Ursula di presentargli alcune eventuali candidate.

Felipe Alvarez Hermoso offre un periodo di prova a Marcia

Gli spoiler di Una vita raccontano che Ursula correrà ad informare immediatamente Genoveva, la quale suggerirà di fare in modo che l'avvocato assuma una persona, che le aiuti a portare avanti la vendetta nei confronti dei vicini, rei di non aver fatto niente per aiutare Samuel nel momento del bisogno.

A tal proposito, alcune domestiche si presenteranno davanti a Felipe, che dimostrerà di non essere particolarmente convinto della loro presenza. L'uomo, infatti, rimanderà la scelta al giorno successivo.

Ma ecco arrivare il colpo di scena: la giovane Marcia busserà all'improvviso alla casa di Alvarez Hermoso, chiedendogli se sta cercando una domestica.

Il vedovo di Celia rimarrà particolarmente colpito dai modi garbati della brasiliana. Per questo motivo, offrirà alla Sampaio un periodo di prova, sebbene conosca a malapena lo spagnolo.

Genoveva contro la presenza di Marcia accanto all'avvocato

Durante l'incontro Felipe rivelerà di non avere problemi con il colore della sua pelle, tanto da invitare Ursula a dare una stanza alla nuova arrivata. Dicenta farà finta di accettare la donna in soffitta, mentre la sua presenza ad Acacias 38 non passerà inosservata ai residenti del ricco quartiere. In particolare, Genoveva si dimostrerà molto infastidita dalla vicinanza sorta tra Marcia e l'avvocato, in quanto ha iniziato a provare per lui dei sentimenti.